Düsseldorfer Tonhalle startet in die Spielzeit

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Tonhalle hat ihr Programm für die nun startende Spielzeit vorgestellt. Ab Oktober heißt es dann volles Hau.

Igor Levit – einer der gefragtesten Pianisten weltweit – wird in der kommenden Spielzeit „Artist in Residence“ der Tonhalle. Der gebürtige Russe genießt nicht nur einen glänzenden Ruf als Beethoven-Spezialist in Konzertsälen rund um den Globus, sondern gibt auch – gerne und häufig – in Interviews und als Gast in TV-Talkshows unbequeme Dinge in Sachen Politik und Zeitgeist von sich.

Schon vor Zehn Jahren in der Tonhalle aufgetreten

Der in Berlin lebende Levit hat zur Tonhalle einen besonderen Bezug, da er hier bereits vor zehn Jahren regelmäßig als Pianist gastierte. So tritt er in einigen Konzertreihen der morgen startenden Saison auf. In großen Symphonie- und Meisterkonzerten ebenso wie in kleineren Formaten. Nachzulesen („Post von Levit“), online zu buchen oder auf Warteliste online zu reservieren im neuen Oton-Magazin.

Tonhallen-Intendant Michael Becker stellte gestern das pralle Programmbuch vor. Sternzeichen (Abokonzerte der Symphoniker), namhafte Jugend- und Kinderreihen, Familienkonzerte, von Kabarettist Christian Ehring moderierte Konzerte (eins sogar mit Igor Levit und dem Mahler Chamber Orchestra), Kammermusik, traditionelle Bestseller wie Ignition mit Gordon Hamilton und „Stars n‘ Freeks“ mit den Comedy-Duo Igudesman und Joo. Nicht zu vergessen die Heinersdorff Meister- und Sonder-Konzerte, die Ende Oktober mit Anne-Sophie Mutter beginnen werden.

Über 50 Konzerte als Livestream aufgeführt

Erleichtert sind alle Kulturschaffenden. Auch Becker und sein Team sind froh, dass nun endlich wieder live gespielt und musiziert werden kann und nicht länger – Corona bedingt – nur per Livestream. Wenn auch in der vergangenen Spielzeit insgesamt 50 Konzerte ohne Live-Publikum lediglich digital zu konsumieren waren – dafür allerdings weltweit (alle Livestreams sind im Netz noch verfügbar!), öffnet das Haus heute endgültig wieder die Pforten – nach der vor zwei Wochen vom Land verkündeten Schutzverordnung. Am Anfang stehen Beethovens „Geschöpfe des Prometheus“ – nicht nur musiziert, sondern auch getanzt von drei Solisten des Balletts am Rhein.

Im September dürfen zunächst nur 740 Plätze besetzt werden, ab Oktober heißt es dann volles Haus, wie in Schauspielhaus und Oper. Voraussetzung: Medizinische Maske – auch am Platz, Abstand halten und die „3G-Regel“. Derzeit wird ja deutschlandweit über eine möglichst höhere Impfquote laut nachgedacht. Je nach Infektionslage vermutet daher Michael Becker, dass ab Oktober für Kulturveranstaltungen die 2G-Regel (geimpft – genesen) gelten könnte. Also auch in der Tonhalle.

Neujahrskonzert steigt am 1. Januar

Zu Sternstunden lädt u.a. der Publikums-Liebling und Chefdirigent Adam Fischer ein: Diesmal mit einem Zyklus von Haydn und Dvorak-Werken, Beethoven und Schubert und erstmals mit einer Oper in der Tonhalle – Haydns „Orfeo ed Euridice“. Bei den ‚Sternzeichen‘ soll auch der neu ernannte Gastdirigent Alpesh Chauhan Kostproben seines Könnens geben. Der junge britische Maestro wird im November Beethoven, im Februar dann Schostakowitsch dirigieren. Dazwischen auch das Neujahrskonzert am 1. Januar.

Zu einem für Düsseldorf ungewöhnlichen Ereignis soll es im April kommen – zur ersten Düsseldorfer „Cembalo-Nacht“ – überwiegend musiziert auf dem neuen Cembalo der Tonhalle, das derzeit noch von einem Kölner Cembalo-Bauer fertiggestellt wird. Freunde von leiser, perlender Barockmusik sollten sich daher den 2. April vormerken.

Finanziell gut aufgestellt

Finanziell ist die Tonhallen-GmbH relativ gut über die Runden und die Corona-Lockdowns gekommen. Dank Bundeshilfen, Sparmaßnahmen und zahlreichen Spenden (rund 250.000 Euro) weist der Haushalt keine Finanzlücken auf.Wohl auch, weil Mitarbeiter mit neuartigen, digitalen Formaten viel Publikum erreichten und nicht in Kurzarbeit geschickt wurden.

Wie das Publikum sich demnächst verhalten wird, ob es selbst bei steigenden Infektionszahlen in vollbesetzten Reihen Platz nehmen wird? All‘ das bleibt abzuwarten. Voraussagen sind kaum möglich.

Tickets und weitere Infos gibt es unter 0221/9138-7502 oder online unter tonhalle.de.

