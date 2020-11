Ein- und Ausfahrt des Rheinalleetunnels in Düsseldorf. In dem vielbefahrenen Tunnel linksrheinisch wurden Betonplatten ähnlich montiert wie an der A 3 bei Köln.

Sanierung Düsseldorfer Tunnel hat Betonplatten wie an der A3 in Köln

Düsseldorf. Auf der A3 in Köln wurde eine Frau von einer Betonplatte erschlagen. Im Rheinalleetunnel in Düsseldorf werden ähnliche Platten nun ausgetauscht.

Der tödliche Unfall am 13. November auf der A 3 in Köln, bei dem eine Fahrerin in ihrem Auto von einer herabfallenden Lärmschutz-Platte erschlagen wurde, hat nun auch Folgen in Düsseldorf: An den Wänden des Rheinalleetunnels, der als wichtige Verbindung ins Linksrheinische die A 52 und die Rheinkniebrücke verbindet, werden ab 26. November bis Mitte Dezember die Betonfertigteilplatten gesichert.

Rheinalleetunnel in Düsseldorf: „Ähnliche Konstruktion wie in Köln“

„Hinsichtlich Baumaterial und Befestigungsart handelt es sich um eine ähnliche Konstruktionsart wie sie an der Stelle des Unglücksfalles an der Lärmschutzwand an der A3 in Köln-Delbrück Verwendung fand“, heißt es von der Stadt Düsseldorf. Die oberen Verankerungen wurden bereits vor einigen Jahren mit einer zusätzlichen Sicherung versehen.

Im Zuge der aktuell durchgeführten Hauptprüfung wurde jedoch eine Schädigung an der unteren Aufstandsfläche dieser Betonfertigteilplatten festgestellt. Daher wird jetzt eine erweiterte Sicherung der Betonplatten auf der kompletten Tunnellänge durch einen zusätzlichen Betonverguss der unteren Lagerung vorgenommen. Damit soll ein Verrutschen der Platten weiter ausgeschlossen werden.

Erst Sicherung, später Austausch im Rheinalleetunnel

Später sollen die aus den 90er Jahren stammenden Betonplatten dann ausgetauscht werden. Dies sei, so die Stadt, bereits vor dem tödlichen Unglück in Köln geplant gewesen. Die jetzige Sicherung der Betonteile wird dafür die nötige Stabilität geben, um Geld und Zeit für einen perspektivischen Austausch zu gewinnen. Die Kosten für die jetzt startende Sicherung der Betonfertigplatten betragen rund 50.000 Euro.

Zuerst wird stadtauswärts und anschließend in Fahrtrichtung Düsseldorf gearbeitet. Aufgrund der Arbeiten muss jeweils die rechte Fahrspur außerhalb der Hauptverkehrszeit gesperrt werden: In Fahrtrichtung Neuss von 6 bis 15 Uhr und stadteinwärts von 10 bis 19 Uhr. Die Störungen des Berufsverkehrs sollen dadurch so gering wie möglich gehalten werden. (gömi)