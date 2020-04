Düsseldorfer und Kreis Mettmanner Feuerwehr bei Waldbrand

Düsseldorf/Kreis Mettmann/Kreis Neuss. 125 Feuerwehrleute aus Düsseldorf und den Kreisen Mettmann und Neuss helfen Kollegen in Niederkrüchten. An der Grenze zu Holland brennt ein Wald.

Seit Dienstagmorgen unterstützen Feuerwehren aus Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem Rheinkreis Neuss ihre Kollegen im Kreis Viersen. Bereits am Montag Nachmittag brach ein Wald- und Heidebrand im deutsch-niederländischen Grenzgebiet im Nationalpark De Meineweg in den Niederlanden in Herkenbosch aus, der direkt an Niederkrüchten im Kreis Viersen grenzt. Zur Unterstützung und Ablösung der bereits seit vielen Stunden im Einsatz befindlichen Feuerwehreinheiten vor Ort wurden die Feuerwehren am frühen Dienstagmorgen alarmiert und seit 5.30 Uhr vor Ort im Einsatz.

Mehrere Löschzüge wurden aus dem Großraum Düsseldorf alarmiert

Eingesetzt sind eine aus zehn Führungskräften bestehende Bereitschaftsführung sowie vier Einsatzzüge mit jeweils rund 30 Feuerwehrleuten und entsprechenden Löschfahrzeugen. Zusätzlich kamen sechs weitere Tanklöschfahrzeuge als sogenanntes Waldbrandmodul hinzu. Der Logistikzug für die Versorgung mit Verbrauchsstoffen und Verpflegung für die Einsatzkräfte rückte ebenfalls nach Niederkrüchten aus. Alle Einheiten stammen aus Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem Rhein-Kreis Neuss.

„Auf einer Flanke, die mehrere Kilometer breit ist und durch vier Schneisen unterbrochen wird, sind alle 125 Einsatzkräfte der Bereitschaft damit beschäftigt eine weitere Ausbreitung der Flammen mit Feuerpatschen und vielen Strahlrohren zu verhindern“, sagte Christopher Schuster, Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr. „Durch den auffrischenden Wind flammen die Glutnester immer wieder auf, sodass die genaue Einsatzdauer der Einheiten noch nicht abgeschätzt werden kann.“

Auch Feuerwehren aus Oberhausen, Duisburg und Essen im Einsatz

Zusätzlich zu den Einheiten der Bereitschaft vier aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf wurde bereits am Montagabend eine Wasserförderungskomponente der Feuerwehr Düsseldorf nach Niederkrüchten alarmiert. Zusammen mit Einheiten der Feuerwehren Oberhausen, Essen und Duisburg konnte aus einem rund acht Kilometer entfernten Bach eine leistungsstarke Wasserversorgung in das Wald- und Heidegebiet verlegt werden. Ein Teil der Wasserförderungseinheit konnte nach dem Aufbau der Löschwasserversorgung bereits am frühen Dienstagmorgen den Rückweg in die Landeshauptstadt antreten, sodass derzeit in dem Einsatzabschnitt noch vier Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf den Betrieb der Hochleistungspumpe sicherstellen.

Die genaue Einsatzdauer aller Einheiten kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.