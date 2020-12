Coronavirus Corona: Düsseldorfer Uniklinik nimmt nur noch Notfälle an

Düsseldorf. Aufgrund der hohen Zahl an Corona-Patienten löst die Uniklinik die nächste Stufe ihres Notfallplans aus. Es werden nur noch Notfälle angenommen.

Aufgrund der anhaltend hohen Zahl an Covid-19-Patienten löst die Universitätsklinik die nächste Stufe des Notfallplans aus und nimmt nur noch Notfälle an. Die Zahl der Patienten mit Covid-19, die stationär versorgt werden müssen, steigt im Haus seit Tagen und Wochen weiter an.

74 Patientinnen und Patienten, die nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, wurden am Freitag an der Uniklinik behandelt, 13 liegen auf der Intensivstation. Neun Personen sind davon auf eine invasive Beatmung angewiesen.

Zahlreiche Krankheitsfälle auch beim Personal

Die Krankenhaus-Einsatzleitung des Universitätsklinikums (UKD) hat mit Blick auf diese angespannte Situation entschieden, die nächste Stufe des Notfallkonzepts zur Anwendung zu bringen und ab sofort nur noch NotfallpatientInnen aufzunehmen.

Ziel sei es, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und das Personal – auch aufgrund von zahlreichen Krankheitsausfällen – zu entlasten, heißt es in einer Mitteilung des UKD.