Düsseldorfer Verein ehrt Klitschko-Brüder für Zivilcourage

Düsseldorf. Vorstand des Düsseldorfer Heine-Kreises zeichnet die beiden Ex-Boxweltmeister für ihren Einsatz in der Ukraine aus. Verleihung am 25. Oktober.

Der Vorstand des Heine-Kreis verleiht seinen Preis für Zivilcourage in diesem Jahr erstmals an ein Brüderpaar, und zwar an Vitali und Wladimir Klitschko. „Sie zeigen ihren zivilgesellschaftlichen Einsatz in buchstäblicher Brüderlichkeit, ein couragiertes gemeinsames Handeln zur Aufrechterhaltung des täglichen Lebens der Menschen in der Ukraine, ungeachtet der Gefährdung des eigenen Lebens.“ Mit diesen Worten begründet der Vorstand des Düsseldorfer Vereins die Verleihung der Auszeichnung an die beiden ehemaligen Boxweltmeister im Rahmen eines Empfanges am Dienstag, 25. Oktober, 11:30 Uhr, im Maritim Hotel Düsseldorf.

Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert

Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung werden der Bürgermeister von Kiew und sein älterer Bruder wegen der aktuellen Situation in der Ukraine allerdings nicht persönlich entgegennehmen. Die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum, werde den Preis stellvertretend in Empfang nehmen, verrät Andreas Turnsek, 1. Vorsitzende des Heinrich Heine Kreis e.V. Die Laudatio auf Vitali und Wladimir Klitschko hält Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag.

Die Auszeichnung für Zivilcourage verleiht der Heine Kreis seit 2006. Bisherige Preisträger waren Walter Kempowski, Ralph Giordano, Hans Küng, Iris Berben, Antonia Rados, Wolfgang Bosbach, Peter Maffay und Jacques Tilly.

