Düsseldorfer wartet seit Wochen auf eine Antwort des OB

Düsseldorf. Ein Bürger wollte verschüttete Farbe melden. Von OB Kellers Kampf für mehr Sauberkeit ist am Stadtrand wenig zu spüren, findet er.

Oberbürgermeister Stephan Keller und seine Verwaltung sind sehr auf Sicherheit und Sauberkeit bedacht. Zumindest in der Innenstadt. In Randbezirken kann der Bürger schon mal einige Wochen vergeblich auf eine Antwort warten, scheint es. Bei NRZ-Leser Herbert Böhnel, der als aufmerksamer Bürger einen großen Farbfleck auf dem Waldweg unweit der Bushaltestelle Johannes-Radtke-Straße in Düsseldorf-Garath melden wollte, war das jedenfalls so. Nach vergeblichen Kontaktaufnahmeversuchen mit der Verwaltung und einer Meldung über die „Düsseldorf bleibt sauber“-App Ende September, wandte er sich am 10. Oktober schließlich an das Stadtoberhaupt persönlich.

Automatische Antwort von Keller

Von dessen Mail-Adresse kam umgehend eine automatische Antwort: „Mich erreichen zurzeit jeden Tag sehr viele Mails, und es ist mir wirklich ein Anliegen, jede davon bestmöglich zu beantworten. Daher kann es sein, dass die Antwort ein paar Tage in Anspruch nehmen kann. Aber wir kümmern uns – versprochen!“ Passiert ist seitdem aber nichts. Herbert Böhnel wartet bis heute auf eine Antwort des OB, der riesige Farbfleck wurde inzwischen durch Spaziergänger und Passanten großzügig verteilt.

„Ich fand es eine tolle Sache, dass der Oberbürgermeister auf der Seite der Stadt seine E-Mail-Adresse stehen hat“, berichtet Böhnel. Dieser Service bringt dem Bürger nur leider nicht viel, wenn der OB seine Mails nicht beantwortet. „Ich bin sehr enttäuscht, dass da nichts kommt“, sagt Böhnel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf