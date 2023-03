Der Flughafen will allzu lange Schlangen in den Osterferien verhindern.

Flugverkehr Osterferien: Flughafen Düsseldorf will Wartezeiten vermeiden

Düsseldorf. Der Flughafen Düsseldorf rechnet in den Osterferien mit etwa 900.000 Reisenden. Neuer Service soll lange Schlangen verhindern.

Der Flughafen Düsseldorf rechnet in den Osterferien von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 16. April, mit rund 6500 Flugbewegungen und insgesamt etwa 900.000 Fluggästen. Das wären knapp 15 Prozent mehr Passagiere als in den Osterferien des vergangenen Jahres. Besonders verkehrsstark werden dabei wohl das erste und das letzte Ferienwochenende (14. bis 16. April) mit jeweils rund 170.000 Passagieren sein. Die gefragtesten Ziele sind laut Airport Antalya, Palma, Hurghada, Dubai, London und Istanbul.

Rund 400 Flugbewegungen je Ferientag

„Wir freuen uns, dass die Reiselust weiter steigt, die Menschen ihre Koffer packen und ab Düsseldorf in ihren Urlaub starten“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports. „Im Durchschnitt erwarten wir rund 400 Flugbewegungen je Ferientag und sind damit auf einem guten Niveau. Auf die operativen Herausforderungen im April haben wir uns gemeinsam mit unseren Partnern intensiv vorbereitet.“

Mit „operativen Herausforderungen“ meint der Flughafen-Chef die oft und heftig kritisierten Verzögerung bei der Sicherheitsabfertigung. Ziel sei es, diese Verzögerungen zu minimieren und die „Aufenthaltsqualität im Terminal zu erhöhen“, heißt es. „Für die Fluggäste fängt der Urlaub direkt an unserem Flughafen an. Und wir wollen, dass er entspannt beginnt“, betont Lars Redeligx.

Gewerkschaft Verdi bleibt mindestens skeptisch

Möglich machen soll dies der neue Terminservice „DUSgateway“, den es seit Dienstag am Airport gibt: Reisende können ein Zeitfenster reservieren, um per Termin durch die Sicherheitskontrollen am Flugsteig B zu kommen. Ab 72 Stunden bis 60 Minuten vor Abflug können Fluggäste ihren persönlichen Terminslot kostenlos online buchen. Passagierinnen und Passagiere, die noch durch die Passkontrollen müssen, haben bis spätestens 90 Minuten vor dem Abflug eine Buchungsmöglichkeit.

Gute Idee, bringt aber nichts, sagt indes die Gewerkschaft. „Was bringen die besten Ideen und Techniken, wenn die Personaldecke dafür nicht ausgelegt ist“, meinte Özay Tarim, als Verdi-Sekretär zuständig für die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, unlängst.

163 Destinationen in 46 Ländern im Sommer

Wie lang es auch immer an den Sicherheitskontrollen dauern wird – Urlauber und Geschäftsreisende können sich laut Flughafen bereits auf ein großes Angebot im Sommerflugplan freuen. 61 Airlines verbinden dann den Düsseldorfer Airport mit 163 Destinationen in 46 Ländern. Die gefragtesten Urlaubsländer in diesem Sommer sind Spanien und die Türkei, gefolgt von Griechenland und Italien. Die beliebtesten Ziele lauten Antalya und Palma de Mallorca mit jeweils über 115 Abflügen pro Woche.

