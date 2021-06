Düsseldorfs Arena strahlt zu Ungarnspiel in Regenbogenfarben

Nicht mit Merkur-Sonne, sondern in Regenbogenfarben wird das Stadion in Düsseldorf am Mittwochabend leuchten

Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf setzt zum Ungarn-Spiel der deutschen Nationalelf bei der EM ein buntes und deutliches Zeichen für Vielfalt.

Ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit: Während der EM-Begegnung Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch um 21 Uhr wird auch die Stadt Düsseldorf auf die Nordseite der Arena die Regenbogenflagge projizieren. Damit wird die von der Uefa gestoppte Idee, zum Länderspiel die Münchener Arena in den Regenbogenfarben zu erleuchten, am Rhein aufgegriffen und in die Tat umgesetzt. Beleuchtet wird dabei ein Teil des Düsseldorfer Stadions, indem die Regenbogenfarben von außen auf die Außenhülle projiziert werden. Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit der federführenden BTL Group und der städtischen Tochtergesellschaft D.Live.

OB und Stadtdirektor setzen sich für Vielfalt und Tolerant ein

„Düsseldorf steht für eine weltoffene und tolerante Gesellschaft“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, der somit „vom Rhein aus ein sichtbares Zeichen für Respekt, Toleranz und Frieden“ setzen will. Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche ergänzt: „Die Welt ist bunt und wir sind es auch! Die Landeshauptstadt Düsseldorf bekennt sich mit Farbe zu Vielfältigkeit und Toleranz für selbstbestimmte Lebensformen. Egal ob in Sport, Beruf oder Freizeit: Die sexuelle Orientierung darf niemals ein Grund für Diskriminierung sein. Mit der Illumination setzen wir ein deutliches Zeichen für Vielfalt!“

Die Uefa untersagt dem Stadion in München die Beleuchtung während des EM-Spiels am heutigen Abend. Stattdessen leuchten nun, als Ausdruck des Protests gegen die ungarische Gesetzgebung, deutschlandweit Stadien in Regenbogenfarben, so auch das Kölner Stadion und die Arena in Frankfurt.

Symbol gegen Homophobie und Transphobie

Regenbogenfarben gelten als Symbol gegen Homophobie und Transphobie und stehen für ein vielfältiges und tolerantes Miteinander. Ursprünglich hatte die Stadt München eine Beleuchtung in Regenbogenfarben in der Münchener Fußballarena, einem der EM-Spielorte, geplant. Das Spiel gegen Ungarn wurde dabei bewusst gewählt, um sich gegen ein zuletzt in Ungarn verabschiedetes Gesetz zu bekennen, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Bezug auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf