Düsseldorf. Bereits am 1. Januar beginnen die Aufräumarbeiten. Die Awista bittet zudem, das Feuerwerk nach dem Böllern im Restmüll zu entsorgen.

Düsseldorfs Awista direkt am Neujahrsmorgen im Putz-Einsatz

Bereits kurz nach dem Silvesterfeuerwerk beginnt für einige Mitarbeiter der Düsseldorfer Abfallgesellschaft Awista das neue Jahr mit ihrem ersten Einsatz. Denn die Oberkasseler Brücke und die Rheinkniebrücke – beliebte Aussichtspunkte für das Feuerwerk – werden direkt nach dem Feuerwerk mit Kehrmaschinen gereinigt.

Rund 85 Mitarbeiter sind bereits ab 8 Uhr morgens unterwegs

Traditionell beschert der Neujahrstag der Awista den ersten Großeinsatz für die Straßenreinigung. Rund 85 Mitarbeiter sind ab 8 Uhr unterwegs, um Altstadt,Burgplatz, Königsallee, Medienhafen, Promenade und Rheinwerft (Landtag bis Oberkasseler Brücke) sowie das Umfeld des Hauptbahnhofs zu reinigen.

Knapp 100 Kubikmeter Müll erwartet

Zum Einsatz kommen dabei 17 Kehrmaschinen, drei Wasserwagen, drei Laubsauger und zehn Kehrichtfahrzeuge. Der Neujahrseinsatz soll bis 13 Uhr abgeschlossen sein, je nach Müllmenge kann sich diese Einsatzzeit jedoch verlängern. Erfahrungsgemäß rechnet das Unternehmen mit ungefähr 80 bis 100 Kubikmeter Müll. Außerhalb dieser Reinigungszonen erfolgt die Beseitigung der Silvester-Hinterlassenschaften im normalen Turnus der Straßenreinigung. Abgefackelte Raketen und große Abschussbatterien blockieren gerne die Ansaugrohre der modernen Kehrmaschinen. „Es wäre eine große Unterstützung für uns, wenn diejenigen, die in der Silvesternacht Feuerwerk zünden, die entstandenen Abfälle am Folgetag in den Restmüll geben. Dafür bereits im Voraus ein großes Dankeschön“, heißt es von Awista.