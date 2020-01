Düsseldorf. Was haben der Bürgerpark Bilk, TSV Eller 04 oder Friedhof Itter gemeinsam? Sie liegen alle nicht unbedingt in den namensgebenden Stadtteilen.

Düsseldorfs Grenzen sind fließend

Düsseldorf steckt voller Wunder – und Wunderlichkeiten, gerade was Benennungen in Anlehnung an Stadtteile anbelangt. Denn dort beweist die Stadt: die Grenzen sind fließend. Jüngstes Beispiel: die Planung eines „Bilker Bürgerparks“ rund um den Landtag. Problem dabei: der Landtag liegt überhaupt nicht in Bilk – sondern in Unterbilk. Damit wäre auch die Namensgebung eher irreführend.

Grafenberger Wald liegt zum größten Teil in Ludenberg

So manch einer würde auch davon ausgehen, dass, wenn ein Wald „Grafenberger Wald“ heißt, dieser in dem gleichnamigen Stadtteil liegen würde. Stattdessen liegt der größte Teil im Stadtteil Ludenberg – und das sind bei weitem nicht die einzigen Kuriositäten in Düsseldorf.

So liegt etwa die Spielstätte des Vereins TSV Eller 04 gar nicht in Eller – sondern in Vennhausen. Doch damit ist der TSV Eller nicht der einzige Verein, der in den Stadtteilgrenzen seines Namensgebers liegt. Gleiches gilt unter anderem auch für den TC Holthausen (Wersten).

Nicht in Vennhausen wiederum liegt der „Schützenplatz Vennhausen“. Er liegt ganz knapp hinter der Stadtteilgrenze in Gerresheim. Auch der Friedhof Itter befindet sich nicht im gleichnamigen Stadtteil. Stattdessen liegt er auf Holthausener Gebiet.

Auch der Eller Forst liegt nicht nur in dem Stadtteil, den man vermuten könnte. Er liegt zwar in der Gemarkung Eller, aber eigentlich in Unterbach. Oder genauer gesagt zwischen den Stadtteilen Eller, Unterbach und Vennhausen.

Verwirrung um Münster-Therme

Für Verwirrung sorgt auch regelmäßig die Münster-Therme in Pempelfort. Oftmals wird die Therme auch Derendorf zugeordnet, da sie an der Münsterstraße liegt, die sich gleich durch vier Stadtteile schlängelt- darunter auch eben Derendorf.

Bei der Grafenberger Allee indes kommt es auf die Straßenseite an, in welchem Stadtteil man lebt – ob Düsseltal oder Flingern-Nord. Gleiches gilt unter anderem für die Ludenberger Straße, die auf einer Seite durch Ludenberg verläuft, auf der anderen Straßenseite durch Grafenberg.

Bilk, Flehe, Himmelgeist, Itter, Wersten, Holthausen und Benrath – durch all diese Stadtteile zieht sich die Münchener Straße.

Interessante Zahlen und Fakten

Neben diesen fließenden Grenzen steckt die NRW-Landeshauptstadt aber auch sonst voller Superlativen. Über das gesamte Stadtgebiet verlaufen gut 3439 Straßen und Plätze – so der Stand 2016. Und es werden immer mehr. Über gut 1200 Kilometer erstreckt sich das Straßen- und Wegenetz mit etwa 200 Zebrastreifen.

Eine echte Größe ist der Stadtteil Angermund. Seine Fläche beträgt 13,33 Quadratkilometer. Auf Platz 2 landet Hubbelrath mit 12,96 Quadratkilometer und auf 3 Lohausen (11,65). Die kleinsten Stadtteile sind hingegen die Altstadt und die Carlstadt, die sich den ersten Platz mit gerade einmal 0,45 Quadratkilometern teilen, gefolgt von Knittkuhl (0,85) und Grafenberg (0,91).

Mit weitem Abstand auf Platz 1 ist der Stadtbezirk 5 bei der Größe – er belegt eine Fläche von 50,96 Quadratkilometern. Auf Platz 2 ist der Stadtbezirk 9 mit 36,65. Am kleinsten – mit 5,31 Quadratkilometern – ist der Stadtbezirk 10.

Kennen Sie, liebe Leserinnen und Leser, weitere solcher Düsseldorfer Kuriositäten? Dann schreiben Sie uns entweder eine Karte an die NRZ Lokalredaktion Düsseldorf, Ernst-Gnoß-Straße 7, 40219 Düsseldorf oder eine E-Mail an lok.duesseldorf@nrz.de.