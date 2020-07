Düsseldorfs OB Geisel schreibt an Kaufhaus-Chef Benko

Karstadt und Kaufhof liegen in Düsseldorf nebeneinander. Schließen die Häuser wie geplant in diesem Jahr, hat das heftige Auswirkungen auf den lokalen Einzelhandel und die Infrastruktur an dieser Innenstadt-Stelle.

Düsseldorf. Thomas Geisel lädt Benko ein nach Düsseldorf. Die Kaufhaus-Schließungen bedeuten Einschnitt für die Einkaufsmeile an Wehrhahn und Schadowstraße.

Betroffenheit über die angekündigte Schließung von Kaufhof am Wehrhahn, Karstadt an der Schadowstraße und Kaufhof Sports bei den Düsseldorfern und Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der schrieb einen Brief an Kaufhaus-Chef René Benko. „Eine Schließung dieser traditionsreichen Häuser würde nicht nur dazu führen, dass die Beschäftigten ihren Arbeitsplatz und zahlreiche Kunden ihr Kaufhaus verlieren. Durch einen schließungsbedingten Leerstand an dieser Stelle werden auch die derzeitigen Bemühungen der Stadt konterkariert, die Einkaufsmeile Schadowstraße/Wehrhahn mit erheblichen städtischen Investitionen aufzuwerten und noch attraktiver zu gestalten“, so der Oberbürgermeister.

„Betriebsbedingte Kündigungen ausschließen“

„Vor allem aber ist es mir wichtig, den von einer möglichen Schließung betroffenen Arbeitnehmern eine Perspektive zu geben. Betriebsbedingte Kündigungen müssen ausgeschlossen werden.“

Bei einem bereits bestandenen Telefonkontakt hatte Geisel erfahren, dass die Schließung unter anderem von dem Ergebnis laufender Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer abhängt. Das scheint aber nichts gebracht zu haben. Gestern wurde bekannt, dass aufgrund von Zugeständnissen von Gebäudeeigentümern sechs zur Schließung vorgesehenen Kaufhäuser erhalten bleiben – die beiden Düsseldorfer sind nicht dabei.

Zum persönlichen Gespräch eingeladen

Um eine Lösung zu finden, die die Interessen des Unternehmens, der Arbeitnehmer und der Stadt gleichermaßen gerecht wird, hat OB Geisel Kaufhaus-Chef Benko zum persönlichem Gespräch nach Düsseldorf eingeladen.