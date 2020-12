Düsseldorfs OB Keller hat einen speziellen Weihnachtswunsch

Düsseldorf Weihnachten wird ein besonderes Fest. Wir haben Prominente der Düsseldorfer Stadtgesellschaft gefragt, was auf dem Wunschzettel steht.

Dieses Jahr wird Weihnachten ein ganz besonderes und vor allem ganz anderes Fest. Wenn überhaupt, soll im kleinen Kreis gefeiert werden, das spart zwar manch einem die schrullige Verwandtschaft, andere müssen so aber alleine feiern. Und selbst für diejenigen, die feiern, wird es anders – zumindest unter dem Weihnachtsbaum. Denn so manch einer hat auf das Geschenke shoppen verzichtet und wünscht sich stattdessen ganz andere Sachen. Wir haben bei der Düsseldorfer Prominenz mal nachfragt, was unter dem Tannenbaum liegt. Oder liegen soll.

Wenn es nach Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller geht, gar nichts. "Ich mache mir wirklich keine Gedanken, was mir geschenkt wird, denn ich wünsche mir nichts Materielles", sagt der CDU-Rathauschef. "Ich wünsche mir und hoffe auf ein Überwinden der Pandemie und dass viele Betroffene wieder gesund werden. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, dass uns eine Überforderung des Gesundheitssystems erspart bleibt."

Sein Vorgänger Thomas Geisel macht mit seiner Familie zuhause ein eigenes kleines Weihnachtsprogramm an Heiligabend, weil der Gottesdienst in seiner Gemeinde in Pempelfort nicht stattfindet. "Wir machen Musik, eine Lesung und ein paar kleine Ansprachen, wir improvisieren halt", sagt Geisel. "Dazu laden wir eine enge Freundin ein, die sonst an Heiligabend ganz allein gewesen wäre." Ein "Schenk-Champion" wäre er ohnehin noch nie gewesen, sagt Düsseldorfs Ex-OB.

Miriam Koch "ohnehin konsumentwöhnt"

Als "ohnehin konsumentwöhnte" Frau lässt hingegen Miriam Koch das Fest quasi ausfallen. "Es wäre natürlich schön, wenn man sich sehen könnte", sagt die Leiterin des Amtes für Migration und Integration. "Aber wir haben in der Familie entschieden, dass jeder an seinem Fleck bleibt, das bringt die derzeitige Situation eben mit sich." Koch blickt auf "arbeitsreiches Jahr in der Pandemie" zurück, ihr kommt diese Entschleunigung jetzt ganz recht.

Auch Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke (SPD) hat sich dieses Weihnachten „nichts Materielles“ gewünscht. Vielmehr wünscht sie sich, dass man bald wieder unbeschwert zusammen sein kann, gerade mit den Enkelkindern. Man wohne zwar im selben Haus, dennoch bleibe man in den Wohnungen. „Da fehlt einfach das Knuddeln und Spielen“, so Zepuntke.

Sporthose und Multifunktionshemd

Im Hause Ongaro hat man es noch geschafft, Geschenke zu kaufen. „Ich habe ja auch zwei Kinder“, so Fiftyfifty-Streetworker Oliver Ongaro. Diese seien ebenso wie seine Frau schon in selbst auferlegter Quarantäne, er lässt sich noch testen – damit man doch mit den Großeltern feiern kann. Ongaro selbst hat neben Gesundheit zudem auch noch Wünsche. „Eine Sporthose und ein Multifunktionshemd“, sagt er lachend.

Pragmatisch ist auch der Düsseldorfer CDU-Chef Thomas Jarzombek unterwegs. Er wünscht sich ein aufblasbares Kajak, „da kann man dann über Ostern auf jeden Fall ins Wasser – und wenn es zuhause ist“.

Elisabeth Wilfart wünscht sich, dass im neuen Jahr das gesellschaftliche Zusammenleben wieder sukzessive hoch gefahren wird, "dass Kultur wieder statt finden kann, dass man sich wieder sehen kann mit Leuten, die man gern hat", sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Düsseldorf. Und: Sie will so gern wieder verreisen. "Die Kanalinseln mag ich, da möchte ich 2021 wieder hin, wenn es geht", so Wilfart.

Verdi-Chefin Peifer: Nach innen schauen

Stephanie Peifer wünscht Ihrer Tochter und sich eigentlich nur eines: Gesundheit. "Und dass wir alle auf jetzt eher begrenztem Raum ein bisschen nach innen schauen und vor dem Hintergrund der Pandemie uns fragen, was wirklich wichtig ist", so Düsseldorfs Verdi-Chefin. "Wir sollten auch an die Menschen denken, die in diesen Tagen vieles oder alles verloren haben." Und wenn sie sich etwas Persönliches wünschen dürfte: "Endlich wieder verreisen."

Gesundheit – die wünschen sich eigentlich alle. Auch Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbandes am Unterbacher See. Eins der größten Geschenke für ihn ist, so von Rappard, dass gerade viele Menschen am Unterbacher See Erholung suchen und spazieren gehen.

Tilly: Glück kann man nicht kaufen

Bescheiden zeigt sich indes auch der legendäre Wagenbauer Jacques Tilly. „Die Dinge, die wirklich glücklich machen, kann man nicht kaufen.“ Geschenke gibt es dennoch – für die Kinder. „Die wollen aber auch immer noch Adventskalender haben“, so Tilly.

Der Verdi-Gewerkschafter Özay Tarim denkt vor allem die Mitmenschen. „Ich wünsche mir, dass alle gesund bleiben und eine solidarische Gesellschaft.“ Letztere werde benötigt, um gerade in dieser schwierigen Zeit zusammenzuhalten.

Gastronom Saitta sehnt sich nach den Impfungen

Als „wunschlos glücklich“ bezeichnet sich die Düsseldorfer Linken-Chefin Julia Marmulla. „Das stellt die Verwandtschaft immer vor besondere Herausforderungen“, sagt sie lachend. Sie selbst setzt bei ihren Geschenken normalerweise auf „gemeinsame Zeit“. „Ich verschenke etwa Stadtführungen oder Ausflüge. Irgendein Krempel steht sonst eh nur in der Wohnung rum.“

Gastronom Giuseppe Saitta hingegen hat einen Wunsch für die Zukunft – „dass es endlich mit den Impfungen losgeht und wir bald wieder ein normales Leben führen können“.

FDP-Frontfrau Strack-Zimmermann wünscht sich Familienzuwachs

Ebenfalls einen sehr zukünftigen Wunsch hat die Düsseldorfer FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Dass meine Familie weiter wächst. Ich habe drei Kinder und Schwiegerkinder und bisher drei Enkelkinder.“ Das jüngste ist im September geboren. „Von Enkelkindern kann ich gar nicht genug bekommen“, sagt Strack-Zimmermann schmunzelnd.

SPD-Bundestagabgeordneter Rimkus hat Heiligabend Geburtstag

Der Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus hat an Heiligabend gleich doppelt Grund zu feiern – er hat auch Geburtstag. Der Sozialdemokrat wünscht sich jedoch vor allem Zeit. „Für mich und meine Familie, Zeit für Dinge, die zu kurz kommen – und ich hoffe, dass unser geplantes Online-Familientreffen technisch funktioniert.“

Und die Düsseldorfer Grünen-Chefin Paula Elsholz wünscht sich, dass bald wieder eine Zeit kommt, in der „Abstand kein Ausdruck für Fürsorge“ mehr ist. Denn es sind ja schließlich die Begegnungen und Verbindungen mit Menschen, „die unser Leben reich machen“.