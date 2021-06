Die Sperrungen gegen die Poserszene auf der Kö sollen besonders die Poserszene abhalten. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller will es der Szene weiterhin ungemütlich machen in der Stadt.

Autoposer in Düsseldorf Düsseldorfs OB will es Autoposern „ungemütlich machen“

Düsseldorf. Corona-PK: Düsseldorfer Stadtspitze sieht Verlagerung der Szene. Nächste Woche erhält die Stadt vom Land nur Dosen für Zweitimpfung

Die NRW-Landeshauptstadt erhält in der kommenden Woche keine Impfdosen für Erstimpfungen im Impfzentrum. Das erklärten Oberbürgermeister Stephan Keller sowie Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche am Freitag im Rahmen ihrer wöchentlichen Corona-Konferenz. „Es kommen vorerst nur Dosen für Zweitimpfungen“, erklärt Hintzsche. Wer bereits einen Termin für eine Erstimpfung hat, müsse sich aber keine Sorgen machen. „Diese Impfung findet statt. Und wir hoffen, ab dem 14. Juni dann wieder Erstimpfungen vornehmen zu dürfen.“

Gesundheitsamt nicht zuständig bei falschen Test-Abrechnungen

Zudem will die Stadt mit 15 mobilen Teams häusliche Impfungen vornehmen. Stand Freitag waren mehr als 414.000 Düsseldorfer erstgeimpft. Mehr als 120.000 erhielten bereits eine Zweitimpfung.

Im Rahmen der Untersuchungen zu fehlerhaften Abrechnungen bei Corona-Tests in Testzentren kündigt Hintzsche indes mehr Kontrollen an. „Diese Kontrollen beziehen sich dann aber auf Aussagen und Hinweise auf falsch durchgeführte Tests. Was abgerechnet wird, liegt bei der Kassenärztlichen Vereinigung“, erklärt er. „Die Testzentren müssen vom Gesundheitsamt genehmigt werden. Das bezieht sich aber auf die Räumlichkeiten, geschultes Personal und die Hygiene. Das bezieht sich nicht auf Abrechnungen.“ Die Verantwortung sei der Kassenärztlichen Vereinigung übertragen worden, ergänzt OB Keller. „Die Gesundheitsämter sind dafür nicht verantwortlich. Das ist nicht deren Aufgabe, auch weil man das Abrechnungssystem so gemacht hat.“

Ungemütlich machen für Poserszene

In Sachen Corona-Lockerungen und langes Wochenende sei der Abend vor Fronleichnam derweil insgesamt gut verlaufen, so der Oberbürgermeister. „Es war sehr voll und überfüllt. Zu später Stunde gab es eine erhebliche Aggressivität der Besucher untereinander. Polizei und OSD waren aber präsent.“ Insgesamt wurden Mittwoch und Donnerstag 122 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auch die Sperren an der Kö gegen Autoposer haben gehalten, so OB Keller weiter. „Bei der Poserszene zeigen sich Verlagerungstendenzen auf die Heinrich-Heine-Allee oder in den Hafen. Wir gehen da hinterher und versuchen es für diese Szene in Düsseldorf so ungemütlich zu machen, dass wir an Attraktivität für sie verlieren.“

Die an der Kö und an Zufahrtsstraßen aufgestellten Baken werden manchmal verschoben, berichtet Keller. „Deswegen installieren wir derzeit die Steckpfosten, die man ohne Werkzeug nicht aus dem Weg bekommt.“ Ohne Personaleinsatz gehe es jedoch nicht, ergänzt er.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf