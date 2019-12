Düsseldorfs Promis erinnern sich an schreckliche Geschenke

Weihnachtszeit – Geschenkzeit: Die Gaben liegen festlich unter dem Tannenbaum, das Geschenkpapier knistert schön beim Auspacken, die Vorfreude steigt: „Was kann es nur sein?“ Und dann: eine Mütze, die aussieht wie ein gestopfter Truthahn, Bücher über Fußwarzen, Krawatte mit Hundemotiv. Kurz: der geschmackliche Super-GAU. Unter all den Geschenken aus all den Jahren, gibt es immer eines, an das man sich mit Schrecken zurückerinnert. Die NRZ wollte daher wissen: Was waren die schlimmsten Geschenke Düsseldorfer Persönlichkeiten?

Elisabeth Wilfart kommt aus Landshut. Als die heutige Düsseldorfer Gleichstellungsbeauftragte vor 20 Jahren nach NRW zog, wollten die Freundinnen aus der Heimat ihr etwas Gutes tun und schenkten ihr ein Bayern München-Trikot zu Weihnachten. „Schlimmer geht’s nun wirklich nicht, auch wenn ich aus Bayern komme“, sagt Wilfart, die bekennende BVB-Anhängerin ist. „Ich habe das Trikot damals zerschnitten, eine Tischdecke daraus gemacht und ein Foto davon meinen Freundinnen geschickt. Die fanden das dann auch lustig.“

Helge Achenbach erinnert sich noch genau an das Jahr 1959. Sieben Jahre war er damals alt. „Eine von mir ersehnte Märklin-Eisenbahn bekam ich nicht, stattdessen eine obskure amerikanische Disneyland-Bahn“, erinnert sich der Kunstberater. „Das war ein Vorführmodell aus dem Kaufhof. Leider blieb sie meist stehen, und mein Weihnachten war gelaufen.“

Reporterlegende Manfred Breuckmann hat es nach wie vor glasklar in Erinnerung: „Ich war noch ein Kind und hatte mir natürlich Spielzeug gewünscht“. Doch statt der vermeintlichen Spielzeugautos präsentierte sich in dem Geschenkkarton „ein Norwegerpulli. Sowas kann man einem Kind doch nicht schenken“. Doch mit der Zeit ändert sich der Geschmack: „Heute finde ich so Pullis eigentlich ganz cool“, gibt Breuckmann zu. Norweger-Pullis scheinen das Weihnachts-Trauma vieler Menschen zu sein. Auch René Le Riche kann davon erzählen. „Ich war in der Grundschule, und meine Mutter hat mir so einen Norweger-Pullover mit V-Ausschnitt geschenkt, und ich muss sagen, dass ich grundsätzlich Pullis hasse, ich ziehe auch im dicksten Winter lieber Hemden an“, betont der TV-Moderator. Das Schlimmste damals sei aber nicht der Pulli selbst, sondern das Muster gewesen, so le Riche. „Ein roter Streifen, der zickzack auf Brusthöhe verlief. Als ich das Ding auspackte, war mir ja auch klar: Du musst das jetzt anziehen!“

Bei FDP-Oberbürgermeistekandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann endete das „enttäuschendste Weihnachten“ mit einem Happy-End. „Es war 1968. Mein Bruder und ich haben uns einen Hund gewünscht“, so die Politikerin. Doch statt eines kleinen Wauwaus „gab es nur ein Buch über Dackel. Wir waren so deprimiert“, erzählt die Düsseldorferin. Kurz darauf kam dann aber der Weihnachtsmoment: „Zwei Stunden später kam mein Vater mit einem kleinen Dackel auf dem Arm durch die Tür. Wir haben uns natürlich riesig gefreut.“ Bautz – so der Name des Dackels – habe dann 12 glückliche Jahre verbracht, bis er Weihnachten 1980 verstarb.

Düsseldorfs „Teufelspianist“ Sascha Klaar war sechs Jahre jung, als er die größte Geschenke-Enttäuschung erlebte, allerdings auch mit späterem Happy-End. „Ich wollte schon als kleiner Junge immer ein Schlagzeug haben, mein Papa hat das damals aber wohl nicht so ganz ernst genommen und mir ein Gokart mit Motor geschenkt“, erzählt der Entertainer. „Für andere Jungs in meinem Alter wäre so ein Geschenk das Größte gewesen, für mich war es aber eine bittere Enttäuschung.“ Die Vaterliebe war damals tatsächlich so groß, dass das Gokart zurück zum Händler ging, und der kleine Sascha doch noch seine Schlagzeug – in knallroter Farbe – bekam. Es hat ihm den Weg zu einer erfolgreichen Karriere geebnet.

Robert Koall, Chefdramaturg des Düsseldorfer Schauspielhauses und mehrjähriger Schlingensief-Kompagnon, bekommt sein schlimmstes Weihnachtsgeschenk jedes Jahr aufs Neue: „Es hält sich in meinem Freundeskreis hartnäckig die Überzeugung, ich würde Marzipan mögen. Doch das Gegenteil ist der Fall.“

Unbeliebt sind auch allgemeine Weihnachtsgeschenke, „die vor Kitsch triefen“, so die Linke-Europaabgeordnete Özlem Demirel. Schlimm seien demnach Geschenke mit „viel Gold und Engelchen oder so etwas in der Art“, sagt die Düsseldorferin.

Diakoniepfarrer Thorsten Nolting erinnert sich an ein modisch eher zweifelhaftes Geschenk: „Ich hatte mir als Jugendlicher eine neue Hose gewünscht, und meine Mutter kam auf die glorreiche Idee, eine befreundete Schneiderin zu bitten, mir drei Hosen anfertigen zu lassen. Scheinbar stand dabei aber ihr Sohn als Model, denn die Hosen waren wirklich nur für Hochwasser geeignet.“

Mit Porzellanpuppen konnte Paula Elsholz noch nie etwas anfangen. Und dennoch bekam sie als Kind mal eine zu Weihnachten geschenkt. Von wem. das hat die Vorsitzende der Düsseldorfer Grünen wohl verdrängt sie wohl verdrängt. „Dieses Geschenk war auf mehreren Ebenen schräg“, erinnert sich Elsholz. „Auch deshalb, weil sie ja offenbar nicht zum Spielen gedacht war.“

„Ich scheine einen sehr netten Kreis um mich herum zu haben, denn ich kann mich gar nicht an ein Schrottgeschenk erinnern“, sagt Schauspielerin Claudelle Deckert. „Ich habe immer das bekommen, was ich mir gewünscht habe.“ Die Frau hat es gut.

Auch Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus hat zwar nicht direkt etwas über grauenhafte Geschenke zu berichten. Dafür weiß er, was Weihnachten auf keinen Fall passieren darf: „Schlimm wird Weihnachten dann, wenn Hektik und Stress entstehen. Wir beschenken uns nicht groß gegenseitig, vielmehr wollen wir als Familie einfach einen schönen Tag zusammen verbringen“, so Rimkus, der an Heiligabend auch seinen Geburtstag feiert.