Düsseldorfer Schausteller hoffen auf die Rheinkirmes 2021

Düsseldorf. Minister Laumann sieht Volkfeste in diesem Jahr vor dem Aus. Dadurch ist die Stimmung bei den Düsseldorfer Schaustellern nicht besser geworden.

Grünes Licht für die Düsseldorfer Schausteller: Ihr Buden-Betrieb in der Innenstadt geht in die Verlängerung – wenigstens eine gute Nachricht in der schwierigen Corona-Zeit: „Wir können unsere rund 40 Stände, die über die Innenstadt verteilt sind, jetzt weiter bis zum 6. April, also bis nach Ostern öffnen und sind der Stadt dafür sehr dankbar“, sagt Oliver Wilmering, Vorsitzender des Düsseldorfer Schaustellerverbands.

Kirmes-Rummel und Volksfeste waren seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 fast durchgehend untersagt – und als kleinen Ausgleich für die entgangenen Einnahmen dürfen die Schausteller ihre frisch zubereiteten Speisen seit vergangenem Sommer zum Beispiel auf dem Marktplatz, auf der Kö, auf Schadowplatz und Corneliusplatz verkaufen. Gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung gehen Spezialitäten wie gebrannte Mandeln, Maronen, Kartoffeltwister und Crêpes ausschließlich verpackt und zum Mitnehmen über die Buden-Theken. Zudem gibt‘s an den Ständen Desinfektionsmittel, Spuckschutzwände und Abstandslinien.

Geöffnet selbst bei Minus-Graden

Jetzt aber wieder Ankündigung von Minister Laumann, dass die Volksfeste womöglich gestrichen werden sollen. „Insgesamt sind unsere Einnahmen nur ein Tropfen auf den heißen Stein, unsere finanzielle Lage ist angespannt“, betont Oliver Wilmering, der als Verbandsvorsitzender rund 120 Schausteller-Familien vertritt. „Den letzten großen Umsatz hatten wir auf dem Weihnachtsmarkt 2019. Doch inzwischen wird es für uns immer wichtiger, dass wir eine Aufgabe für die Psyche haben.“ Schausteller zu sein, so Wilmering, das sei viel mehr als ein Job: „Wir sind in aller Regel Familienunternehmen, werden in den Betrieb hineingeboren. Der Beruf ist unser Leben!“

Selbst bei den hohen Minustemperaturen und Schneefall im Januar und Februar hatten die Kirmesleute ihre Stände geöffnet. Oliver Wilmering: „Natürlich ist unsere Motivation auch, dass wir den Düsseldorfern im Gedächtnis bleiben möchten.“ Und mit Freude in der Stimme berichtet er: „Ja, wir haben schon einige treue Stammkunden, erleben überhaupt viel Zuspruch von unseren Kunden. Sie sagen: ,Wir sind dankbar, dass ihr da seid.‘“ Zwar sei positiv, so Wilmering, dass jetzt in der Corona-Zeit auch die Schausteller Anspruch auf staatliche Überbrückungshilfe hätten. Doch bislang seien die Gelder nur zum Teil an sie ausbezahlt worden.

Staufenplatz-Fest verströmte wenigstens etwas Kirmes-Flair

Die einzige Veranstaltung, die im vergangenen Jahr etwas Kirmes-Flair verströmte, war der „Familien-Freizeitspaß wie auf der Kirmes“ auf dem Grafenberger Staufenplatz im Oktober. „Unser „Hygiene-Konzept ist voll und ganz aufgegangen“, hatte Wilmering nach dem zehntägigen Event resümiert. Das 7500 Quadratmeter große Terrain war eingezäunt, die Stände und Karussells als Einbahnstraßen-System aufgebaut. Per Einlasskontrolle samt namentlicher Registrierung waren maximal 500 Gäste auf dem Gelände zugelassen. Zusätzliche Besucher mussten am Eingang warten, bis andere Gäste den Rummel wieder verließen. Überdies achtete Security-Personal auf den Mindestabstand im Publikum.

Mit Elementen dieses Maßnahmen-Pakets, meint Oliver Wilmering, könnten auch zukünftige Kirmes-Termine unter Pandemie-Bedingungen ablaufen. Bislang hoffen er und seine Schausteller-Kollegen noch, dass in diesem Jahr insbesondere die Rheinkirmes auf den Oberkasseler Rheinwiesen stattfinden kann.

Im Juli 2020 war die Rheinkirmes aufgrund der Pandemie ausgefallen. „Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft ist ja der Veranstalter der Rheinkirmes, und mit ihr und der Stadt Düsseldorf sind wir derzeit in Gesprächen.“ Oliver Wilmering unterstreicht: „Wir als Schausteller können nur Empfehlungen zur Umsetzung der Kirmes geben. Das letzte Wort, ob die Veranstaltung stattfindet, haben natürlich die Schützen.“