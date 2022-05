Düsseldorfs SPD-Chef: „Bundestrend hat voll reingehauen“

Lange Gesichter bei den vier Düsseldorfer Landtagskandidaten (von links) Oliver Schreiber, Markus Weske, Annika Maus und Jürgen Bohrmann. Weske könnte als einziger in den Landtag einziehen, am Sonntagabend zitterte er noch.

Düsseldorf. Krachende Niederlage der Sozialdemokraten sorgt für Frust in Düsseldorf. Rauschende Partys hingegen bei Grünen und CDU.

Countdown in den Rheinterrassen: Vier, drei, zwei, eins...Frust! Als bei der SPD-Wahlparty um punkt 18 Uhr die Diagramme der ersten Hochrechnung auf der großen LED-Wand erscheinen, ist es, als hätte jemand im Saal den Stecker der Hauptsicherung gezogen. Das schlechteste Ergebnis bei einer NRW-Wahl, die Sozialdemokraten krachend gescheitert. „Tiefe Enttäuschung“, brachte am Sonntagabend der immer höflich und zuvorkommende Oliver Schreiber gerade so heraus und ging sich erst einmal ein großes Pils holen. Düsseldorfs SPD-Chef hatte allerdings schon eine halbe Stunde zuvor bei einem Blick auf sein Handy Böses geahnt. Nachdem die Prognosen gegen 16 Uhr noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesagt hatten, sah es gegen Abend anders aus. „Es mag naiv klingen, aber das haben wir nicht verdient“, sagte Schreiber. „Man muss sagen, dass der Bundestrend in NRW voll reingehauen hat. Wir in Düsseldorf hatten bei den Gesprächen auf den Straßen ein anderes Gefühl – dass wir die richtigen Themen wie bezahlbares Wohnen oder Pflege ansprechen.“

CDU mit 32,89 Prozent stärkste Kraft

In Düsseldorf bleibt die CDU mit 32,89 Prozent stärkste Kraft in Düsseldorf, die Grünen schafften 24,3 Prozent, die SPD verliert mit 21,74 Prozent weiter an Bedeutung in in der Landeshauptstadt. Die FDP fiel in Düsseldorf auf 8,19 Prozent, die AfD auf 4,07 Prozent und die Linke auf 2,39 Prozent.

Die vier Düsseldorfer Wahlkreise wurden von den CDU-Kandidaten gewonnen. Im Wahlkreis III (Mitte/Linksrheinisch) gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Angela Erwin (CDU) und Stefan Engstfeld (Grüne).

Keine Mallorca-Bräune bei Stefan Engstfeld

Katzenjammer bei den einen, Siegestaumel ein paar hundert Meter weiter flussaufwärts am Apollo. Im und rund um das Theater an der Kniebrücke hatten die Grünen ihre Wahlparty-Zone eingerichtet. Als wenn bei dem schönen Wetter nicht schon genug Menschen in der Stadt gewesen wären. Mittendrin und mit zwei Metern Länge nicht zu übersehen: Stefan Engstfeld. Der Düsseldorfer Grünen-Chef sprach von einem „sensationellen Ergebnis“. Man habe alle Wahlziele erreicht, die man sich gesteckt hatte. „Einmal ist Schwarz-Gelb abgewählt, zum anderen haben wir unser historisches bestes Ergebnis bei einer NRW-Wahl erzielt und schließlich haben wir auch die Option für eine Regierungsbildung“, so Engstfeld, der im Sommer Vater eines Sohnes wird. Ein gutes Jahr für den Mann, der sicher in den Landtag einziehen wird. Welche Koalition ihm die liebste wäre, ließ Engstfeld offen. „Das klären wir in den nächsten Tagen, heute wird erstmal gefeiert. Denn wir haben so gekämpft. Wochenlang. Von morgens bis abends auf der Straße gewesen. „Ich seh ja nicht umsonst so aus“, sagte Engstfeld und zeigte auf sein gebräuntes Gesicht. „Auf Malle war ich nicht.“

Stefan Engstfeld, Vorsitzender der Düsseldorfer Grünen, strahlte gestern Abend über das ganze Gesicht. Foto: Stephan Wappner / NRZ

FDP spricht von einer „Katastrophe“

Während die Düsseldorfer Grünen auf dem Apollo-Rasen ausgiebig feierten, wurde auch Mona Neubaur nebenan im Landtag vor laufenden TV-Kameras nach der CDU als Koalitionspartner gefragt. Die grüne Spitzenkandidatin antwortete ausweichend: Man haben einen „enormen Vertrauensvorschuss von den Wählerinnen und Wählern erhalten“ und sich als eigenständige politische Partei in NRW etabliert.“

Für den FDP-Landtagsabgeordneten Rainer Matheisen ist das Ergebnis eine „Katastrophe“. Das schlechte Abschneiden seiner Partei sieht er in der Zuspitzung auf die Ministerpräsidenten-Frage: Wer insgesamt mit der Regierung zufrieden gewesen ist hat dann eher CDU gewählt als FDP.“ Matheisen verliert sein Landtagsmandat und geht zurück in die Wirtschaft.

CDU: Verkehrsministerin feiert mit Oberbürgermeister

„Ein bitteres Ergebnis für unser Bundesland und die Linke“, sagte Julia Marmulla von den Düsseldorfer Linken. Die Partei traf sich gestern mit dem Landesverband in der Jugendherberge in Oberkassel. Viele konnten der Argumentation der Linken gegen Waffenlieferungen an die Ukraine nicht folgen, vermutet Marmulla, die auch innerparteilichen Querelen auf Bundesebene für die Niederlage heranzieht. Fest steht für sie aber: „Wir lassen uns nicht demoralisieren.“

Gewinner unter sich: Verkehrsministerin Brandes und OB Keller. Foto: WAPPNER / NRZ

Im Rausch des Sieges hingegen die CDU. Die NRZ traf einen Glas Altbier genießenden Oberbürgermeister Stephan Keller bei der Wahlparty an der mondänen CDU-Landesgeschäftsstelle an der Wasserstraße am Schwanenspiegel. „Ich hätte nicht erwartet, dass die CDU so klar vorne liegen würde“, gestand der Rathaus-Chef ehrlich. Seine Parteifreundin, Verkehrsministerin Ina Brandes, sah das etwas anders. „Ehrlich gesagt, habe ich mich über die guten Prognosen für die SPD gewundert. Wir alle hatten in den letzten Wochen das Gefühl, dass die Menschen uns wollen.“

Rimkus kämpferisch, Schmitz mahnend

Das hatte die SPD aber auch. Der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus zeigte sich am Abend kämpferisch. „Wir werden sehen, was möglich ist. Stand jetzt wäre eine Ampel in NRW möglich.“

Ja, wäre sie. Für Marco Schmitz, CDU-Landtagskandidat im Düsseldorfer Osten, wäre dies aber ein Unding. „Es wäre sowohl von SPD als auch von der FDP eine Stückweit würdelos, wenn man nach solchen Niederlagen noch Gespräche für eine Regierungsbildung führen würde“, sagte der Gerresheimer.



