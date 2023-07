Düsseldorfs Szene-Bar „Kassette“ macht im Herbst dicht

Tobias Wecker im August 2012. Damals lief die Café-Bar "Kassette" an der Flügelstraße 58 gerade an.

Düsseldorf. Die „Kassette“ im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk wird Anfang Herbst zum letzten Mal öffnen. Viele Gäste sind bestürzt.

Die Tage der Oberbilker Szene-Bar „Kassette“ sind gezählt. Der auch über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Laden, von vielen Düsseldorfern bereits als Institution“ bezeichnet, macht dicht. Dies gaben die beiden Betreiber, Kim Tharau und Tobias Wecker am Mittwoch via Facebook und Instagram bekannt. Das Duo hatte seit 2012 die Geschicke der „Kassette“ an der Flügelstraße begleitet.

Sehnsucht nach „Ruhe und Zeit“

„Wir öffnen Anfang Oktober zum letzten Mal unsere Türen“, heißt es in dem Statement. Als Begründung heißt es unter anderem: „Seit zwei, drei Jahren spüren wir, dass unsere Euphorie und unser Esprit nicht mehr so groß sind, wie sie es einmal waren.“ Man sehne sich jetzt nach „Ruhe und Zeit“. Viele Menschen drücken in den Kommentarzeilen unter dem Abschiedspost ihr Bedauern, sogar ihre Bestürzung aus.

Kleine Konzerte, entspanntes Programm

Die „Kassette“ war vor allen an Wochenenden immer sehr gut gefüllt, auch die Terrasse vor der Bar. Die Nachbarschaft zeigte sich stets verständnisvoll. Im Club wurden häufig kleine Konzerte – auch ausländischer Künstlerinnen und Künstler – gespielt.

„Wir hätten uns niemals vorstellen können, dass diese Reise so lang andauern und so erfolgreich verlaufen würde, es erfüllt uns noch heute mit wahnsinnig viel Glück“, so Tharau und Wecker weiter. „Gleichzeitig wuchsen mit zunehmender Bekanntheit die Erwartungen, die Verpflichtungen und auch der Druck. Das ursprüngliche Spaßprojekt war zu etwas für uns Gigantischem herangewachsen.“

