Hätte Obelix einen Sohn gehabt, hätte dieser kleine Hinkel stein, der etwas verloren am Zeppenheimer Weg steht, gut zu ihm gepasst. Der Monolith wirkt, als hätte ihn ein sehr starker Gallier aus dem berühmten Comic hier abgestellt. Nah an einer Hecke, so, dass er nicht jedem auffällt, der hier vorbeigeht, aber doch so deutlich sichtbar, dass man sich um ihn Gedankenmachen kann, wenn man sich für Geschichte interessiert. Und Gedanken haben sich schon etliche Experten gemacht um diesen Menhir, wie Hinkelsteine auch genannt werden: Im Bretonischen bedeutetmaen-hir so viel wie „langer Stein“.

Warum der Stein an den jüdischen Friedhof gestellt wurde

Auch Wilhelm Mayer, Gründer und Leiter des Kaiserswerther Museums, hat sich viel mit dem Menhir beschäftigt und er weiß, dass dieser nicht zufällig steht, wo er steht. „Hinter der Hecke befindet sich der jüdische Friedhof “, sagt er. „Die Leute konnten nie etwas mit diesem dämonischen Überbleibsel aus der Jungsteinzeit anfangen und haben sich vor ihm gefürchtet. Der Ort war unbeliebt, und deshalb hat man den Juden unfreundlicherweise den unattraktiven Platz hinter dem Stein zugewiesen.“ Mayer weiß auch, dass dem Stein eine – 1689 allerdings leider abgegangene – Kirche ihre Existenz zu verdanken hat.„Um sich der dämonischen Wirkung des Steins zu erwehren, hat man auf der anderen Straßenseite die St. Georgskirche gebaut. St. Georg der Drachentöter, der alles Unheil besiegt, sollte auch das vom Stein ausgehende Unheil abwehren. Die Sankt-Göres-Straße erinnert noch daran.“

Wie alt mag der Stein sein?

So viel also zu den Reaktionen der Umwelt auf den Stein, über den ansonsten so wenig bekannt ist. Wie alt mag er sein? Wie kam er hier her? Und was hat es mit den merkwürdigen Einkerbungen an der Oberfläche auf sich? Klar ist: Es handelt sich um das älteste Denkmal Düsseldorfs, aufgestellt wurde der Stein zwischen 2000 und 1500 vor Christus – ob von den Kelten oder den Germanen, ist indes nicht bekannt.

Das Buch „Düsseldorfer Geheimnisse“ gibt es für 16,90 Euro im örtlichen Buchhandel und kann auch versandkostenfrei bestellt werden unter www.bast-medien.de/shop. Foto: Bast Verlag

Zu den Einritzungen gibt es mehrere Überlegungen, aber keine klare Antwort. Die erste Erklärung lautet, dass man im Mittelalter versuchte, kleine Nischen für Kerzen und Kruzifixe in den Stein zu hauen. Eine andere Überlegung ist, bei den Einritzungen könnte es sich um Transportschäden handeln, die entstanden, als man den Stein in den 1950erJahren verrückte. Die schlüssigste Variante ist jedoch, dass es sich um verwaschene Verzierungen handelt, wie sie bei Menhiren oft vorkamen: Auf den heiligen Steinen fanden sich häufig Symbole wie Mondsicheln, Schlangen oder Spiralen, die teilweise auch Rückschlüsse auf die Entstehungszeit zuließen. Manche Menhire wurden auch durch das Einmeißeln von Kreuzen christianisiert.

Mayer weiß: „Klar ist, dass der Stein hier singulär steht, ohne Fundzusammenhang zu anderen Menhiren. Klar ist auch, dass er wahrscheinlich zur Zeit der Megalithkultur am Ende der Jungsteinzeitoder zu Beginn der Bronzezeit entstanden ist.“

Wie auch immer die Einkerbungen zustande kamen, was auch immer sie darstellten und wie auch immer der Stein hier herkam: Sicher ist jedenfalls eins: Obelix hatte damit nichts zu tun.

Der Menhir steht am Zeppenheimer Weg/Ecke Alte Landstraße.