Ein Spielplatz in Düsseldorf mit Militär-Vergangenheit

Auf den ersten Blick ist nichts Ungewöhnliches zu entdecken an diesem mit Gras bewachsenen Hügel im Lierenfelder Wickenweg. Die Erhebung ist Teil eines Spielplatzes inmitten des Wohngebiets, eine Rutsche und mehrere Klettergeräte sind darauf angebracht. Auf den zweiten Blick erscheint es dann doch eigenartig, dass sich an dieser Stelle in dem rundherum flachen Gelände eine solche Anhöhe befindet. „Beiderseits der Straße stehengemütlich aussehende Häuser“, sagt Hanno Parmentier über den Anblick, „nur am Ende, bevor die Straße in den Kornblumenweg übergeht, klafft auf der rechten Seite diese auffallende, recht merkwürdige Lücke, auf der sich der offenbar künstlich angelegte Hügel wie vom Mond gefallen quer ins Gelände schiebt.“ Der Journalist und Heimatkenner weiß, dass die Erhebung ursprünglich nicht Kindern diente, sondern Soldaten.

Hanno Parmentier lüftet das Geheimnis des Kletterbergs

Unter der Grasdecke befindet sich ein Sandberg, der Mitte des 19. Jahrhunderts von den preußischen Infanterieregimentern als Kugelfang genutzt wurde“, lüftet Hanno Parmentier das Geheimnis des Kletterbergs. Genau hier, wo an warmen Tagen von morgens bis abends Kinderlachen zu hören ist, knallten vor mehr als 170 Jahren die Geschosse der Soldaten, die sich für den Ernstfall rüsteten und das Schießen übten. Damit ihre Munition nicht durch die Gegend flog,dienten Kugelfänge wie der im Wickenweg dazu, die Geschosse aufzufangen. Der Düsseldorfer ist sich sicher, dass Grabungen in dem Hügel mehrere Hundert Schuss Munition aus längst vergangenen Zeiten ans Tageslicht bringen würden. Doch was hat ein Kugelfang mitten in einem dicht bebauten Wohngebiet zu suchen?

Lierenfeld gehört schon seit 1384 zu Düsseldorf

Natürlich rein gar nichts, wie Hanno Parmentier erklärt: „Das Gebiet, auf dem heute Lierenfeld liegt, gehörte schon seit 1384 zu Düsseldorf. Die Gegend war waldreich und sumpfig. Zwar ist der Name Lierenfeld bereits seit 1395 bezeugt, einen regelrechten Ort hat es hier in den Anfängen aber nicht gegeben: Noch 1855 wohnten hier lediglich 219 Leute.“ Von einer dichten Wohnbebauung, wie sie der Stadtteil im 21. Jahrhundert aufweist, war zu Zeiten der übenden preußischen Infanterieregimenter also noch nichts zu sehen. „Auf dem bis dahin weitgehend brach liegenden Gelände zwischen der Königsberger und der nach Eller führenden Erkrather Straße richtete die Militärverwaltung der Düsseldorfer Garnison 1847 einen Schießplatz als Übungsgelände für die Infanterieeinheiten ein, der bis 1876 bestand“, fährt der Heimatforscher fort. Zum Schutz der wenigen umliegenden Häuser vor Querschlägern wurden hinter den Zielscheiben zwei Kugelfänge errichtet. „Das waren in der Regel durch Holzkloben stabilisierte Erdwälle. Und einer von diesen beiden hat sich bis heute erhalten“, sagt der Journalist.

Es war unter anderem das in Düsseldorf stationierte Niederrheinische Füsilierregiment 39, ein Infanterieverband der Preußischen Armee, das hier den Umgang mit der Waffe für den Ernstfall probte. Von ihren Schießkenntnissen Gebrauch machen mussten die Soldaten unter anderem im Deutschen Krieg von 1866, in dem Preußen und seine Verbündeten gegen den Deutschen Bund unter der Führung Österreichs kämpften. Mit dem Ende dieser Auseinandersetzung wurde das gesamte Regimentin Düsseldorf stationiert. Zum Einsatz kamen die Männer aber auch im Deutsch-Französischen Krieg 1870 und 1871, als der Norddeutsche Bund zusammen mit seinen süddeutschen Verbündeten unter der Führung Preußens gegen Frankreich kämpfte.

Mit der beginnenden Industrialisierung wandelte sich das Gesicht Lierenfelds und auch dieses Geländes dann aber“, sagt Hanno Parmentier, „das Militär musste weichen, auf dem Gelände wurde mit dem Wilhelm-Heinrich-Werk ein bedeutender Produzent von Drahtseilen angesiedelt.“

Die Armee übte später auf der des Aaper Waldes bei Rath

Die preußische Armee übte fortan an anderen Orten das Zielen und Treffen, so zum Beispiel in ihrem neuen Schießstand auf der Hochebene des Aaper Waldes bei Rath, dessen Spuren sich in Form von Gräben und Hügelnebenfalls bis heute erhalten haben. „Die Kugelfänge in Lierenfeld wurden zwar nicht mehr benötigt, blieben aber in der Landschaft stehen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände allmählich überbaut und der zweite, südliche Kugelfang weitgehend eingeebnet. Der größere von beiden aber blieb bis heute erhalten“, erklärt Hanno Parmentier und blickt auf den Kletterberg des Kinderspielplatzes.

Von der militärischen Vergangenheit ihres Kletterbergs ahnen die spielenden Kinder nichts. Und auch von den Erwachsenen aus dem Stadtteil weiß kaum jemand, was es mit dem Hügel einst auf sich hatte,hat Hanno Parmentier in Gesprächen mit Bekannten aus der Nachbarschaft festgestellt. „Wenn ich das erzähle und anhand eines Bildes erkläre, sind sie völlig perplex. Das ist ein richtiges Aha-Erlebnis“, sagt er.

Der Kletterhügel, der einst als Kugelfang diente, ist in Lierenfeld auf dem Spielplatz im Wickenweg.