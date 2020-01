Etwa 9000 Kinder wurden vergangenes Jahr in Düsseldorf geboren.

Babys Emilia und Noah an der Spitze bei Kindernamen in Düsseldorf

Düsseldorf. Der vorjährige Spitzenreiter „Greta“ landete nur noch auf Platz 53. Auf Platz stehen in Düsselorf Marie und Felix.

Greta hat ihren Spitzenplatz verloren. Jedenfalls im Ranking der beliebtesten Düsseldorfer Vornamen. „Nur 14 Eltern entschieden sich zwischen Januar und Anfang Dezember 2019 dafür. Damit fällt der Name von Platz 1 im Jahr 2018, als ihn mehr als 50 Eltern auswählten, auf den 53. Rang“, sagt die Leiterin des Standesamtes Angelika Weber.

In der vorläufigen Auswertung für 2019, die Beurkundungen bis 2. Dezember erfasst, führt bei den Mädchen Emilia die Rangliste an. 63 mal entschieden sich Eltern für diesen Namen, der 2018 den vierten Rang belegt hatte. Dahinter folgen Marie (53 mal gewählt), Emma (52), Sophie (42), Clara (41), Charlotte (40) und Sophia (ebenfalls 40). Bei den Jungen ist Noah mit 62 Nennungen der Spitzenreiter (2018: Rang 3), gefolgt von Felix (54), Maximilian (52), Paul (52), Emil (47), Anton (46), Leon (44) und Leonard (40).

1143 verschiedene Mädchen-Namen, 953 Jungen-Namen

Knapp 9000 Kinder wurden 2019 in Düsseldorf geboren, etwa zwei Drittel davon wohnen in der Landeshauptstadt. „Jenseits der Top-Favoriten steigt die Vielfalt der Namen. Wir haben in 2019 1143 verschiedene Mädchennamen und 953 verschiedene Jungennamen vergeben“, sagt Weber. (jj)