Engelbert Oxenfort erhält Düsseldorfer Verdienstplakette

Foto: OH

Engelbert Oxenfort hat sich stets für das Brauchtum in Düsseldorf engagiert.

Düsseldorf. Engelbert Oxenfort wurde mit der Verdienstplakette der Landeshauptstadt ausgezeichnet. Ehrung für großen Förderer des Düsseldorfer Brauchtums.

Oberbürgermeister Thomas Geisel hat gestern Engelbert Oxenfort mit der Verdienstplakette der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet. Der Stadtrat hat beschlossen, Engelbert Oxenfort für seine Verdienste um das Düsseldorfer Brauchtum „in dankbarer Anerkennung die Verdienstplakette zu verleihen“.In der Beschlussvorlage des Rates heißt es dazu: Engelbert Oxenfort liegt seine Heimatstadt sehr am Herzen, die Förderung des Brauchtums und der Erhalt der Düsseldorfer Mundart zeugen unter anderem davon. Nach über zwei Jahrzehnten als Baas der Mundartfreunde ist er mittlerweile deren Ehrenbaas. Seine vor über 40 Jahren geborene Idee, einen Gottesdienst auf Düsseldorfer Platt durchzuführen, hat bis heute Bestand und wird von ihm regelmäßig organisiert und mitgestaltet. „Mer bäde on senge op Platt“ gibt es seit über 40 Jahren in St. Lambertus.

Oxenfort war 1978 Karnevalsprinz in Düsseldorf

Überdies ist Oxenfort Gründer der Hans-Müller-Schlösser-Akademie „Scholl för Düsseldorwer Platt“. 1991 rief er den Düsseldorfer Altstadtherbst (heute düsseldorf festival!) ins Leben und hat in kurzer Zeit dafür gesorgt, dass sich dieses neue Event zu einem viel beachteten Kulturfestival entwickeln konnte. Seit 1975 ist er Mitglied in der Gesellschaft Reserve 1858 und gehört dem Zug als aktiver Kamerad an. Für seine Verdienste zeichnete ihn der St. Sebastianus Schützenverein von 1316 mit der Silbernen Ehrennadel aus.

Zudem ist Oxenfort als Urgestein im Karneval bekannt. So war er 1978 Düsseldorfs Karnevalsprinz. Über 22 Jahre führte er als Präsident die Prinzengarde der Stadt Düsseldorf Blau-Weiss 1927 an. 1984 rief er die Verleihung der „Goldenen Pritsche“ ins Leben. Erster Pritschenträger war Franz-Josef Strauß, damaliger Ministerpräsident von Bayern. Unter seinen zahlreichen karnevalistischen Auszeichnungen ragen die „Leo-Statz-Plakette“ und die „Carl-Klinzing-Plakette“ heraus. Mit 71 Jahren übernahm Engelbert Oxenfort die Präsidentschaft des Comitee Düsseldorfer Carneval. In dieser Zeit gewann er sehr viele neue Sponsoren für den Karneval.

Oxenfort erhielt das Verdienstkreuz am Bande

Engelbert Oxenfort ist ein Initialzünder der Jugendarbeit im Düsseldorfer Karneval. Durch ihn ins Leben gerufene Projekte, wie zum Beispiel der große Jugendumzug am Karnevalssamstag, das Kinderhoppeditz-Erwachen, der alljährliche CC-Ausflug für alle Nachwuchsjecken und nicht zuletzt die Aktion „Pänz en de Bütt“ tragen seine Handschrift und geben dem Jugendkarneval in Düsseldorf eine professionelle Ausrichtung. Als Ehrenpräsident des Comitee Düsseldorfer Carneval wurde er vom Bund Deutscher Karneval (BDK) für sein großartiges Lebenswerk geehrt. Der Jugendverband des BDK zeichnete ihn als „Mensch des Jahres 2017“ aus.

1988 erhielt er für seine außergewöhnlichen und darüber hinaus ehrenamtlichen Verdienste das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die Höherstufung erfolgte im Jahre 2000; Engelbert Oxenfort erhielt das Verdienstkreuz 1. Klasse.