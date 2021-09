Erneut lange Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorfer Flughafen: Warteschlange vor Flugsteig C am Samstag.

Düsseldorf. Auch am Samstag und Sonntag gab es lange Schlangen am Düsseldorfer Airport. Verdi spricht von bis zu 100 Mitarbeiter zu wenig an den Kontrollen.

An den Sicherheitskontrollen des Airports stehen die Fluggäste weiterhin in den Schlangen. Nachdem schon am Freitag zu wenige Mitarbeiter des Dienstleisters Deutscher Schutz- und Wachdienst (DSW) im Einsatz waren, setzte sich das „Desaster“, wie es Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim nennt, Samstag und Sonntag fort. „An beiden Tagen waren jeweils 80 bis 100 Leute zu wenig vor Ort“, so Tarim, der von Wartezeiten für die Fluggäste von „20 Minuten-plus“, sprach. Einige Beschäftigte sollen laut sogar ihren Dienst wegen Überlastung zwischenzeitlich unterbrochen haben.

Bundespolizei spricht von „deutlicher Unterdeckung“

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte schon am Freitag, dass es eine „deutliche Unterdeckung“ gebe und diese „leider immer mal wieder zu sehen“ sei.

Die DSW hat den Auftrag am Düsseldorfer Flughafen erst im Juni vergangenen Jahres von Kötter übernommen.

