Erste schwache Signale

Düsseldorf Kellers Verkehrsversuch ab 1.März könnte zur Belastungsprobe für die neue schwarz-grüne Kooperation werden. Aber es ist ein Versuch.

CDU und Grüne haben also ihre Kooperationsgespräche abgeschlossen. Viel nach außen dringt davon nach wie vor nichts. Die Protagonisten sprechen Woche für Woche von "konstruktiven Verhandlungen". Das ist ein bisschen ermüdend, da braucht man eigentlich lieber gar nichts sagen.

Aber: Es gibt ja ein erstes gutes Signal, das aus der Zusammenarbeit der beiden Parteien in Düsseldorf heraus sirrt. Denn mittlerweile ist deutlich geworden, dass der neue OB Stephan Keller eben nicht - jetzt einmal bildlich gesprochen - mit einem dicken SUV die Verkehrswende über den Haufen fahren will. Nach allem, was man so hört, soll der CDU-Politiker auf die Zusammenarbeit mit den Grünen gedrängt haben, auch gegen Widerstände in der eigenen Partei. Damit er so seine "grüne Ideen" in der Stadt umsetzen kann. Die Umweltspuren sollen zwar ab 1. März 2021 Geschichte sein, aber Keller wird diesen Verkehrsversuch durch einen anderen ersetzen, bei dem so genannte Pförtnerampeln eine entscheidende Rolle spielen.

Dieses neue Modell stößt in der Opposition (SPD/Volt oder Linke) wiederum auf Kritik. Man könne sich schlecht vorstellen, dass Kellers Konzept den Stau in Düsseldorf wirklich bekämpfen kann. Viele sagen, es sei nur eine andere Maßnahme, um ein Dieselfahrverbot in der Stadt zu verhindern und habe nichts mit einer konstruktiven Idee zur Verkehrswende zu tun.

Man darf gespannt sein, wie sich das Experiment ab März kommenden Jahres entwickelt. Auch darauf, wie sich die Grünen als Juniorpartner der CDU positionieren, wenn es schiefgeht. In der neuen Konstellation hat man von ihnen jedenfalls noch nicht viel gehört.