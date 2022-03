Fahrraddemo transportiert Spenden zu Konsulat

Die Fahrraddemo findet am Mittwoch statt.

Düsseldorf. Der ADFC Düsseldorf lädt am 9. März zu einer Fahrraddemo mit „klingelnder Friedensglocke“ ein. Spenden werden teilweise unterwegs gesammelt.

Am Mittwoch, 9. März, rollt die Fahrraddemo mit klingelnden Fahrrad-Friedensglocken durch Düsseldorf. „Bei der ‘autokratenölfreien’ Veranstaltung transportieren wir gesammelte Spenden auf (Lasten-)Rädern zum Generalkonsulat der Ukraine“, so Lerke Tyra, Vorsitzende des ADFC Düsseldorf. Treffpunkt ist um 16:30 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz zu einer kleinen Kundgebung. Abfahrt ist gegen 17 Uhr. Das Ende der Veranstaltung wird vor dem Ukrainischen Konsulat in der Immermannstraße 50 gegen 18 Uhr sein.

Der ADFC weist darauf hin, dass am wirksamsten Geldspenden sind. Dafür radeln Sammeldosen mit. Von dem Geld können beispielsweise dringend benötigte Medikamente erworben werden.„Geldspenden sind wichtiger und besser als Sachspenden“, weiß Lerke Tyra. „Wer schon Spenden gesammelt haben sollte, kann diese aber gerne mitbringen. Als Sachspenden eignen sich, vor allem Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel (Konserven in Dosen) und Babynahrung. Unsortierte Altkleidung passt eher nicht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf