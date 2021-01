Eine Frau fährt mit einem Fahrrad während des Sonnenuntergangs am Rhein entlang.

Politik Fahrradfreundlichste Stadt? ADFC bietet OB Keller Hilfe an

Der ADFC in Düsseldorf bietet Oberbürgermeister Keller Unterstützung bei den Plänen für die Zukunft an. Gegenwind kommt jedoch von den Linken.

Der ADFC Düsseldorf begrüßt die Aussagen von Oberbürgermeister Stephan Keller zum Radverkehr. Keller hatte am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz zu den Zielen der Stadtspitze in den nächsten Monaten und Jahren unter anderem verkündet, dass Düsseldorf in fünf Jahren die fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands sein wird (NRZ berichtete). „Die Botschaft des Oberbürgermeisters ist äußerst ambitioniert und sehr motivierend für uns“, sagt Lerke Tyra, stellvertretende Vorsitzende des ADFC Düsseldorf. „Wir bieten unsere konkreten Vorschläge und eine gute Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung an.“

Fahrradclub plant schon das Zeugnis für 2025

Der ADFC ist mit fast 3000 Mitgliedern die größte Interessensvertretung der Radfahrenden in der Landeshauptstadt und engagiert sich seit 30 Jahren in der Radverkehrspolitik und -planung vor Ort. „Wir gehen davon aus, dass die Statements vom Verwaltungsvorstand Hand und Fuß haben“, so Tyra. „Gradmesser wird der sogenannte ADFC-Fahrradklima-Test sein. Durch diese regelmäßige deutschlandweite und weltgrößte Befragung zur Fahrradfreundlichkeit haben wir ja alle zwei Jahre ein exaktes Instrument, um die Verbesserungen zu dokumentieren. Das Zeugnis für 2025 ist somit schon geplant.“

Bislang war Düsseldorf immer nur im unteren Drittel beim Städteranking vertreten. „2018 schnitten wir mit Platz 9 unter den 14 Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern nicht gut ab“, weiß Tyra.

Der ADFC fordert erneut eine Offensive für den Radverkehr. „Da wird auch einiges zu Ungunsten für den Autoverkehr passieren müssen“, so Tyra weiter. „ Der Wegfall von Autoparkplätzen oder die Umwandlung von Fahrspuren in Radwege wird nicht überall gut ankommen. Oberbürgermeister Keller und die Politik werden einige Kritik aushalten müssen.“

Linksfraktion spricht von rückwärtsgewandten Plänen

Weniger angetan von Kellers Ausführungen vom Dienstag ist die Opposition der Linken. „Mehr Ordnungsdienst und neue U-Bahntunnel? Das sind rückwärtsgewandte Pläne. Das heißt Obrigkeitsstaat und neue Steuergräber. Der grüne Anstrich ist dabei rein oberflächlich“, sagt Linke-Sprecherin Julia Marmulla. „Wir treten für einen anderen Zukunftsentwurf ein – für eine Stadt, die sich alle leisten können, keine Prestigeprojekte, sondern reale Verbesserungen bei der Wohnungsversorgung, mehr soziale Sicherheit, mehr ökologische Nachhaltigkeit und mehr Demokratie.“

Helmut Born, sozialpolitischer Sprecher der Linksfraktion nennt als Beispiel einen Haushaltsantrag seiner Fraktion zum Düsselpass: „Der konservative OB meint, dass in Düsseldorf die Sauberkeit der Grünanlagen eines der wichtigsten Themen sei. Wir sagen, dass die Situation der Menschen, die unter den Folgen der Coronakrise leiden, auf die Tagesordnung gehört.“