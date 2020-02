Feiern in Düsseldorf Altstadt-Straßen werden eingestellt

Düsseldorf. Wegen Sturmböen bis zur Stärke 10 wird in Düsseldorf der Straßenkarneval ab 19.45 Uhr eingestellt. Nur noch in Kneipen darf gefeiert werden.

Die Wetterlage macht den feierfreudigen Jecken in der Düsseldorfer Altstadt am Donnerstagabend einen dicken Strich durch die Rechnung: Aufgrund von aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes mit zu erwartenden Windgeschwindigkeiten zwischen 8 und 10 Beaufort hat die Koordinierungsgruppe aus Polizei, Feuerwehr, Bauaufsichtsamt, Ordnungsamt und Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) am Abend soeben entschieden, den Veranstaltungsbetrieb in den Straßen der gesamten Altstadt ab 19.45 Uhr zu unterbrechen.

Die Dauer der Unterbrechung hängt nach den Worten von Sven Gerlingdem Leiter für Organisation und Sicherheit des CC, von der weiteren Entwicklung der Wetterlage ab. „Nach dem Durchzug der Kaltfront von Tief ‚Wiltrud‘ werden wir den Veranstaltungsbetrieb wieder aufnehmen“, so Gerling. Entsprechende Uhrzeiten werden per Durchsagen in der Düsseldorfer Straße und über die Sozialen Medien bekanntgegeben.