Corona-Krise Fenster-Konzerte in Pflegeeinrichtungen in Düsseldorf

Düsseldorf. Das Düsseldorfer Kulturamt organisiert Konzerte vor Pflegeeinrichtungen in der Landeshauptstadt.

Das Düsseldorfer Kulturamt und das städtische Amt für Soziales wollen ein wenig Unterhaltung in Pflegeeinrichtungen in Düsseldorf bringen. Denn aktuell dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht besucht werden und sollen das Haus auch nicht verlassen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Sie vermissen den Kontakt zu ihren Angehörigen und können nicht wie gewohnt am sozialen Leben teilnehmen. Auf der anderen Seite können Musiker und Künstler derzeit nicht öffentlich auftreten. Ihnen fehlt damit ihre Einnahmequelle. Um zumindest einige aus dieser Berufsgruppe zu unterstützen, vermittelt und finanziert das Kulturamt Auftritte in Pflegeeinrichtungen.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (2.v.l.) besuchte das Konzert im Johannes-Höver-Haus der Franzfreunde in Rath. Foto: Stadt Düsseldorf / Michael Gstettenbauer

16 Einrichtungen haben sich bisher gemeldet

Nach einem Aufruf in der letzten Woche haben sich bisher 16 Einrichtungen gemeldet. Die ersten drei Konzerte fanden bereits am Donnerstag statt: In Gerresheim in der Demenz-Wohngemeinschaft Kirschblüte der Arbeiterwohlfahrt und in einer Wohngruppe für Menschen mit mehrfacher Behinderung der Lebenshilfe. Oberbürgermeister Thomas Geisel besuchte das dritte Konzert im Johannes-Höver-Haus der Franzfreunde in Rath: „Ich finde es hervorragend, dass wir hier direkt auf zwei Seiten etwas Gutes tun können. Es ist schön, die Freude in den Augen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Künstlerinnen und Künstler zu sehen.“ Dort traten „Frl. Odetta & Herr Goosmann“ auf, die Chansons und Lieder mit Klavierbegleitung darboten.

Die weiteren Konzerte verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet. Die Künstler spielen in den Innenhöfe der Einrichtungen, so dass die Bewohner von ihren Fenstern oder Balkonen die Darbietungen verfolgen können und gleichzeitig das Kontaktverbot eingehalten wird.