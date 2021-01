Die Feuerwehr in Düsseldorf musste einen Brand in einem Imbiss löschen (Symbolbild)

Küchenbrand Feuerwehr löscht Brand in Asia-Imbiss in Düsseldorf

Düsseldorf. Starke Rauchentwicklung in einer Imbiss-Küche. Vor Ort entdeckt die Feuerwehr, dass der Brand schon in die Zwischendecke gezogen ist.

Die Feuerwehr Düsseldorf hat am Mittwochabend einen Brand in einem Asia-Imbiss in Pempelfort gelöscht. Die Brandbekämpfung erwies sich dabei laut Feuerwehr als sehr schwierig, da sich das Feuer durch die Lüftungsanlage in die Zwischendecke ausbreitete.

Mehrere Anrufer hatten der Feuerwehr eine Rauchentwicklung in einem Hinterhof an der Derendorfer Straße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in der Küche eines Asia-Imbisses im Hinterhof zu einem Feuer in der Abzugsanlage gekommen war. Weil sich die Flammen zu diesem Zeitpunkt schon in der Zwischendecke ausgebreitet hatten, musste die Feuerwehr das Flachdach der Küche mit einer Spezialmotorsäge öffnen.

Küchenbrand: Keine Verletzten

In dem Imbiss befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen, weshalb niemand verletzt wurde. Laut Feuerwehr waren die Löscharbeiten nach rund zwei Stunden beendet. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.