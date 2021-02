Feuerwehr pumpt 10 Millionen Liter Wasser aus Tiefgarage

Düsseldorf. Spektakulärer Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf: Dienstagvormittag ist eine Tiefgarage in Golzheim mit 10 Millionen Litern Wasser vollgelaufen.

Wasser ohne Ende in einer zweigeschossigen Tiefgarage in Golzheim: Am Dienstagvormittag (10.48 Uhr) ist in der Garage an der Georg-Glock-Straße das unterste Stockwerk durch einen Defekt an einer Wasserleitung mit rund 10 Millionen Litern Wasser vollgelaufen. Der Wasserspiegel stieg beim Eintreffen der Feuerwehr sogar weiter, sodass eine Trafostation drohte, überflutet zu werden. Mitarbeitende der Netzgesellschaft trennten zunächst die Wasser-, Strom- und Gaszufuhr zum Gebäude ab. Erst danach konnten rund 30 Feuerwehrleute damit beginnen, mehrere Hochleistungspumpen in Betrieb zu nehmen.

Wasser ins Kanalnetz abgeleitet

Um die großen Mengen Wasser heraus zu befördern, werden nun bis in die Abendstunden weitere Feuerwehrkräfte nachgefordert. In Absprache mit den Stadtentwässerungsbetrieben werden bis zu 20.000 Liter Wasser pro Minute aus der Garage ins Kanalnetz gepumpt.

Da die Tiefgarage und das Gebäude derzeit nicht genutzt werden, sind keine Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr ist mit rund 30 Einsatzkräften der Standorte Münsterstraße, Posener Straße, der Freiwilligen Feuerwehr Kaiserswerth sowie dem Technik- und Kommunikationszug der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.