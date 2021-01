Feuerwehr rettet verunglückten Spaziergänger aus Wald

Düsseldorf. Die Feuerwehr Düsseldorf hat einen Mann gerettet, der in einem schwer zugänglichen Wald verunglückt ist. Dabei war Muskelkraft gefragt.

Die Feuerwehr Düsseldorf hat am Sonntagnachmittag einen Spaziergänger gerettet, der im Verlauf des Rotthäuser Baches in Hubbelrath verunglückt ist. Die Suche gestaltete sich für die Helfer schwierig, weil die genaue Lage des Verletzten nicht bekannt war und in einem schwerzugänglichen Gebiet lag.

Eingegrenzt werden konnte der Bereich nur über die übermittelten Koordinaten des Mobiltelefons. Die Großfahrzeuge der Feuerwehr kamen auf dem unwegsamen Gelände nicht weiter, mussten deswegen stehen gelassen werden. Einzig der Geländewagen konnte weiterfahren – bis er circa 300 Meter von der Unglücksstelle an seine Grenzen kam.

Mann musste zum Wagen getragen werden

Beim Auffinden des Mannes, abseits aller befestigten Wege, half den Einsatzkräften ein zufällig anwesender Mountainbiker. Vor Ort wurde der Mann erstversorgt und dann mit einer Trage zum Wagen getragen. Der Spaziergänger wurde mit Verdacht auf eine Sprunggelenksverletzung in ein Krankenhaus gebracht.