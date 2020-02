Flaschenwerfer in der Düsseldorfer Altstadt niedergestochen

Düsseldorf. Ein 27-Jähriger wirft mit einer Flasche auf ein Auto. Danach steigen vier Männer aus und schlagen auf den Mann ein. Einer zückt ein Messer.

Nachdem ein 27-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.43 Uhr am Grabbeplatz in angetrunkenem Zustand eine Glasflasche in Richtung eines BMWs warf, wurde er von mindestens vier Insassen dieses Autos schwer verletzt.

Die Täter schlugen und traten auf ihr Opfer ein

Laut Zeugenaussagen stand der 27-Jährige auf dem Grabbeplatz, als er plötzlich eine Glasflasche in die Hand nahm und diese in Richtung eines Autos warf, welches an der Heinrich-Heine-Allee/Ecke Grabbeplatz stand. Aus diesem Auto – vermutlich einem BMW – stiegen plötzlich mindestens vier Männer aus und rannten plötzlich auf den 27-Jährigen zu. Dieser versuchte noch zu flüchten, wurde aber von der Gruppe eingeholt und ergriffen. Die Täter schlugen und traten sofort massiv auf ihr Opfer ein.

Bei einem der Täter konnten die Zeugen Stichbewegungen in Richtung des Oberschenkels beobachten. Danach ließ die Tätergruppe von dem stark blutenden 27-Jährigen ab und flüchtete in Richtung Heinrich-Heine-Allee. Zeugen und Passanten leisteten dem Verletzten sofort Erste-Hilfe. Der 27-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei ihm wurden tatsächlich mehrere Stichverletzungen im Oberschenkel festgestellt. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern

Bei dem Täterfahrzeug soll es sich um einen älteren, blauen 3er-BMW gehandelt haben. Er soll auffällig getunt gewesen sein. Möglicherweise handelte es sich um einen Kombi. Der „Messerstecher“ war ungefähr 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von korpulenter Statur. Er hatte schwarzes, kürzeres Haar und buschigen Bartwuchs. Er trug einen gelben Pullover. Ein weiterer Mittäter wird als ebenfalls 1,70 Meter groß, 20 Jahre alt und von dünnerer Statur beschrieben. Er hatte schwarzes, kurz gelocktes Haar und einen mittellangen Bar. Er war mit einem weißen T-Shirt und heller Jeans bekleidet. Dazu konnte noch ein dritter Täter beschrieben werden. Er soll circa 18 Jahre alt gewesen sein und ungefähr 1,60 Meter groß. Er trug schwarzes, nach hinten gegeltes Haar. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jeans. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 32 zu melden unter 0211-870 0.