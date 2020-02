Florian Josef Hoffmann wird Düsseldorfer OB-Kandidat der AfD

Bei der Entscheidung zur OB-Kandidatur hat sich im Kreisverband der AfD der rechte Flügel durchgesetzt.

Hoffmann wurde im Allgäu geboren

Die Partei schickt nun Florian Josef Hoffmann ins Rennen. Er wurde am 20. Juli 1946 im Allgäu geboren, war von 1981 bis 2017 in Düsseldorf niedergelassener Anwalt mit den Spezialgebieten Wirtschaftsrecht und Kartellrecht. Seit Mai 2008 ist Hoffmann Leiter des so genannten European Trust Institute. Nach der Wende war er Präsident der IHK Ost-Thüringen in Gera. Hoffmann, der erst seit anderthalb Jahren AfD-Mitglied ist, ist Autor diverser Bücher und Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften, die in Richtung Weltverschwörung gehen.

AfD-Mann und Lobbyist

Er bezeichnet sich selbst als „Lobbyist für ein kartellfreundlicheres Wettbewerbsrecht“. Mit der Kandidatur Hoffmanns ist der stellvertretende AfD-Kreisvorsitzende, Knut Wesselmann, von seinem Amt zurück getreten. Auch er war als OB-Kandidat im Gespräch.