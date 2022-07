Flug-Chaos in Düsseldorf: „Sicherheitsorgane haben versagt“

Auch am Sonntag gab es wieder lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollstellen am Flughafen Düsseldorf.

Düsseldorf. Dennis Radtke (CDU) kritisiert dei Zustände am Airport und wirft Bundespolizei, Bundesregierung und der Innenministerin Versagen vor.

Für Dennis Radtke, CDU-Europaabgeordneter, war das Chaos an den deutschen und europäischen Flughäfen vorhersehbar. Dass die Passagiere mehrere Stunden vor Abflug am Airport sein müssen, ihre Koffer am Zielort erst nach Wochen zugestellt bekommen oder gar ihre Flüge verpassen, hat für den Sozialexperten im Europaparlament viel mit den Arbeitsbedingungen zu tun.

Der Europaabgeordnete Dennis Radtke informierte sich am Düsseldorfer Flughafen über dei derzeitige Situation. Foto: JULIAN KENDZIORA

„Entsetzt“ über Arbeitsbedingungen am Flughafen

Nach einem Besuch am Flughafen Düsseldorf zeigt sich der CDU-Politiker „entsetzt“ über die herrschenden Arbeitsbedingungen bei den an den Flughäfen tätigen Fremdunternehmen: „Neueinstellungen erfolgen ausschließlich in Teilzeit. Arbeitnehmer, die in Autos übernachten, weil sie kein Geld mehr für Benzin haben, erinnern mich eher an chinesische Wanderarbeiter, als an das Geburtsland der Sozialen Marktwirtschaft.“

Mogelpackung der Bundespolizei

„Die zuständigen Sicherheitsorgane des Bundes haben völlig versagt. Sicherheitskontrollen an den Flughäfen sind eine hoheitliche Aufgabe. Sie sorgen für die Sicherheit aller Fluggäste und tragen auch zum Terrorschutz bei“, sagte Radtke in Düsseldorf. Es sei eine absolute Mogelpackung, wenn die Bundespolizei versuche, mit dem Einsatz von sogenannten Teilbeliehenen (keine qualifizierten Sicherheitskräfte) in der Fluggastkontrolle die Lücken zu stopfen.

„Bund darf nicht länger wegsehen“

Auch dafür hat der CDU-Mann aus Bochum Schuldige gefunden: Bundesregierung und vor allem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dürften nicht länger wegsehen, wenn es um die Sicherheit geht. „Die Bundesinnenministerin muss endlich sicherstellen, dass bei der Vergabe von Diensten an Fremdunternehmen zumindest gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten sichergestellt werden“, wetter der Ruhrgebiets-Christdemokrat.

Erschreckend sei für ihn, dass mittlerweile 100 Beschäftigte des Sicherheitsdienstleisters DSW am Flughafen Düsseldorf arbeitsschutzrechtliche Überlastungs- und Gefährdungsanzeigen bei den Arbeitgebern eingereicht hätten, sagte Radtke. „Das sind nicht hinnehmbare Zustände.“

Keine faire Bezahlung wegen Trend zu Billigflügen

Fehlkalkulation bei Bundespolizei und Sicherheitsunternehmen hätten zu den derzeitigen Verhältnissen und Planlosigkeit geführt. „Die Defizite bei Airlines und Flughäfen sind an vielen Stellen das Ergebnis eines ruinösen Wettbewerbs nach unten“, beklagt Radtke die Zustände. Der Trend zu Billigflügen habe dafür gesorgt, dass immer weniger Menschen für ihre Arbeit fair bezahlt würden. Radtke: „Deshalb haben sich viele Arbeitskräfte in den letzten Jahren neue Jobs in anderen Branchen gesucht.“ Ob die Entscheidung richtig war, die Luftsicherheit in die Hände von gewinnorientierten Sicherheitsunternehmen zu legen sei daher mindestens zu hinterfragen, so Radtke weiter.

Er wolle sichergestellt wissen, dass die Menschen wieder in ihren wohlverdienten Urlaub fliegen könnten und die notwendigen Businessflüge durchgeführt werden. Daher sei es notwendig, dass die Fluggesellschaften und Flughäfen dringend ihre Sozialstandards verbessern und qualifiziertes Personal zu fairen Löhnen anstellen. Radtke: „Sonst gelingt es nicht, dieses Chaos endlich zu beheben.“

Auch Sonntag wieder lange Warteschlangen

Extrem lange Warteschlangen gab es auch am Sonntag wieder vor den Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen. Tarim Özay von der Gewerkschaft Verdi, der die Fluggastkontrolleure vertritt: „Das Desaster in der Fluggastkontrolle geht ohne Konsequenzen für die unzuverlässigen, gewinnorientierten Sicherheitsunternehmen wie DSW in Düsseldorf und Securitas am Flughafen Köln/Bonn einfach weiter.“

Bundesinnenministerium im Schweigemodus

Tarim wirft der Bundespolizei und der von ihr beauftragten Sicherheitsfirma DSW erneut vor, „deutlich gescheitert“ zu sein. Wie Radke kritisiert auch Tarim das übergeordnete und letztlich verantwortliche Bundesinnenministerium: Das verharre weiter im Schweigemodus.

