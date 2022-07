Streik am Flughafen Düsseldorf: Wird mein Flug gestrichen?

Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals: Der Flughafen Düsseldorf rechnet am Mittwoch mit gravierenden Beeinträchtigungen des Flugverkehrs.

Düsseldorf. Ein Warnstreik sorgt Mittwoch für massive Beeinträchtigungen am Flughafen Düsseldorf. Hier gibt es alle An- und Abflüge in der Online-Übersicht.

Reisende müssen am Mittwoch mit starken Einschränkungen am Düsseldorfer Flughafen rechnen. Wegen eines Tarifstreits hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals aufgerufen. Betroffen sind Standorte in ganz Deutschland, fast alle Flüge von und nach Frankfurt am Main sowie München wurden bereits gestrichen. Auch die Düsseldorfer Betreiber rechnen mit „gravierenden Beeinträchtigungen des Flug- und Abfertigungsbetriebs“.

Departures: Alle Informationen zu den geplanten Abflügen in Düsseldorf:

Arrivals: Sie holen jemanden vom Flughafen ab und wollen wissen, ob der Flug pünktlich ist? Hier gibt es die aktuellen Ankünfte in Düsseldorf:

Der Düsseldorfer Flughafen ist nach Frankfurt und München der drittgrößte Airport in Deutschland. Im Jahr 2019 sind rund 25,5 Millionen Fluggäste in Düsseldorf gestartet oder gelandet. Auch Düsseldorf hatte während der Corona-Pandemie zu kämpfen: 2020 (6,6 Millionen) und 2021 (7,95) waren es deutlich weniger Reisende. Doch nun sind die Fluggäste zurück und sorgen für lange Schlangen.

