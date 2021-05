Verbotene Einfuhr Flughafen-Zoll findet acht lebendige Vögel in Reisegepäck

Düsseldorf. Zwischen Wäsche und Duschzeug wollte ein Reisender Vögel durch den Zoll am Düsseldorfer Flughafen schmuggeln. Zöllner fanden acht Weißohrbülbüls.

Im Gepäck eines Reisenden am Düsseldorfer Flughafen haben Zöllner am Mittwoch acht Weißohrbülbüls entdeckt. Die Vögel befanden sich zwischen Wäsche und Toiletteneartikeln in fünf Behältern, wie ein Sprecher des Hauptzollamtes mitteilte. Über Herkunft und Verwendungszweck der vier Küken und vier ausgewachsenen Tiere habe sich der 42-jährige Passagier aus Erftstadt ausgeschwiegen. Der Mann reiste aus der Türkei ein.

Weißohrbülbüls stehen laut Zoll nicht unter Artenschutz, daher bleibt dem Mann ein entsprechendes Verfahren erspart. Allerdings fehlten ihm die nötigen Papiere für den Import der Tiere, etwa eine tierärztliche Bescheinigung. Der Zoll nahm die Vögel in Verwahrung und brachte sie zur Quarantäne in ein nahes Tierheim. (dpa)

