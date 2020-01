Düsseldorf. Der Film nimmt die Zuschauer in 125 Minuten mit auf eine emotionale Reise, die seit der Gründung 1895 bis heute viele Höhe- und Tiefpunkte hat.

Fortuna-Film hat Premiere beim Openair-Kino in Düsseldorf

Bereits jetzt steht der erste Film-Höhepunkt fürs Openair-Kino im Sommer am Rhein fest. Der Film „125 Jahre Fortuna Düsseldorf“ feiert dort seine Premiere. Mit dem Film blickt die Fortuna in ihrem Jubiläumsjahr auf die historische Vereinsgeschichte zurück. „Das Datum der Vorstellung und Informationen zum Vorverkauf werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben“, hieß es am Dienstag vom Veranstalter.

125 Minuten Fortuna pur

Der Film nimmt die Zuschauer in 125 Minuten mit auf eine emotionale Reise, die seit der Gründung 1895 bis heute viele Höhe-, aber auch einige Tiefpunkte zu bieten hat. Ob Deutsche Meisterschaft 1933, die Pokalsiege 1979 und 1980 oder die Rückkehr in die Bundesliga 2018 – die Fortuna kann in ihrer 125-jährigen Geschichte aufeinige Erfolge zurückblicken. Doch die zahlreichen Auf- und Abstiege bis in die Niederungen des deutschen Fußballs zwischen 1987 und 2002 verdeutlichen, dass es nicht ausschließlich erfolgreiche Zeiten bei den Landeshauptstädtern gab.

Die Vereinsgeschichte wird beleuchtet

Im laufenden Jubiläumsjahr 2020 veröffentlicht Fortuna Düsseldorf erstmals einen Film, der die gesamte Vereinsgeschichte beleuchtet und auf Basis von Archivmaterial in zwei Stunden bewegte Geschichten mit einigen Höhen und Tiefen erzählt. Dabei finden sich F95-Legenden wie Gerd Zewe, Josef Weikl oder Andreas „Lumpi“ Lambertz ebenso im Film wieder wie Kult-Stadionsprecher Dieter Bierbaum.

Nach der Premiere im alltours-Kino ist „125 Jahre Fortuna Düsseldorf“ für 18,95 Euro als DVD und BluRay in den Fanshops am Flinger Broich und am Burgplatz erhältlich. (red)