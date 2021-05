Frau fährt mit E-Scooter gegen Bordstein und verletzt sich

Düsseldorf. Eine 29-jährige Düsseldorferin verletzte sich am Mittwochabend schwer, als sie mit einem E-Scooter gegen eine Bordsteinkante prallte.

Trotz Corona wurden in diesem Jahr von der Polizei Düsseldorf 47 Unfälle mit E-Scootern registriert. Am späten Mittwochabend kam ein weiterer dazu, darüber hinaus auch noch mit einem Schwerverletzten. Der Crash passierte um 21.50 Uhr in Rath, eine 29-jährige Düsseldorferin war offenbar ohne Fremdeinwirkung mit dem elektronischen Tretroller gestürzt.

Bordsteinkante stoppte den E-Tretroller

Zur Unfallzeit war die Düsseldorferin mit dem E-Scooter auf dem Gehweg des Rather Broich in Richtung Lenaustraße unterwegs. An der Einmündung Rather Broich/Ecke Eggerscheidter Straße fuhr sie gegen die Bordsteinkante und stürzte. Die 29-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

