Frau mit Flüssigkeit bespritzt - Tatverdächtige ermittelt

Düsseldorf. Am Landtag in Düsseldorf war eine Frau mit einer Flüssigkeit bespritzt worden. In Folge des Vorfalls wurden zwölf weitere Taten bekannt.

In der vergangenen Woche hatte dieser Fall einen größeren Einsatz in der Nähe des Landtags in Düsseldorf ausgelöst: Eine Frau hatte eine 34-jährige Radfahrerin plötzlich und unerwartet mit einer Flüssigkeit bespritzt. Wie die Polizei nun mitteilt, meldeten sich in Folge der Berichterstattung weitere Zeugen und Geschädigte. Von zwölf weiteren Taten ist die Rede. Die Polizei konnte außerdem die Tatverdächtige - eine 55-jährige Düsseldorferin - ermitteln, schreibt sie.

„Mit einem richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss stellten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicher“, heißt es aus der Pressestelle. Unter anderem seien ein Fahrrad mit roten Satteltaschen und eine Essiglösung sichergestellt worden.

Frau will sich nur noch über ihre Anwälte äußern

In einer ersten Aussage habe die Frau zugegeben, die Opfer mit dieser Lösung besprüht zu haben. Darüber hinaus wolle sie sich nur über ihren Anwalt äußern. Die Ermittlungen dauern laut Angaben der Polizei an.

Der Vorfall am 22. Januar in der Nähe des Rheinufers hatte sich gegen 13.15 Uhr ereignet. Die 34-jährige Radfahrerin war in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Rettungskräfte und Polizei waren vor Ort gewesen, ein Helfer hatte einen Schutzanzug getragen. Polizei und Feuerwehr teilten später mit, Messungen hätten ergeben, dass es sich nicht um einen gefährlichen Stoff gehandelt habe. Dennoch sei Anzeige wegen Körperverletzung erstattet worden. (red/ dpa)