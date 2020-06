Nicht zum ersten Mal demonstrieren sie in Düsseldorf auf dem Boden. Die Aktivisten von Fridays for Future bei einer Protestaktion letzten November.

Neuwagen-Prämie Fridays for Future startet Dienstag Sitzstreik in Düsseldorf

Düsseldorf. Fridays for Future-Aktivisten demonstrieren in Düsseldorf für klimagerechtes Konjunkturpaket und Investitionen in nachhaltige Mobilitätswende.

In den letzten Monaten schien die Corona-Pandemie den Klimawandels erstmals wieder in den Hintergrund zu rücken. Es häuften sich Meldungen über klarere Gewässer und reinere Luft, während die freitäglichen Demonstrationen zwangsweise pausieren mussten. Doch der Klimawandel darf nicht vergessen werden, finden die Düsseldorfer Aktivisten von Fridays for Future. Am Dienstag planen sie einen Sitzstreik auf dem Corneliusplatz. Um 17 Uhr soll es losgehen und bis 19 Uhr sollen dann lautstark Forderungen erhoben werden.

„Konjunkturhilfen mit Klimarichtlinien verbinden!“

Anlass ist der Gipfel der deutschen Automobilbranche. Hier treffen sich Ministerpräsidenten und Vertreter der Bundesregierun, um über Kaufprämien für Neuwagen zu entscheiden. Danach soll der Koalitionsausschuss über Konjunkturprogramme in der Corona-Krise entscheiden. „Wir demonstrieren am 2. Juni während oder sogar wegen Corona“, sagt Mara, Delegierte von Fridays for Future Düsseldorf. „Denn an diesem Tag werden die Konjunkturhilfen besprochen und beschlossen. Wir fordern das diese Hilfen mit Klimarichtlinien verbunden werden, da wir die Befürchtung haben das der CO- Ausstoß nach dieser Pandemie maßlos ansteigen könnte.“ Außerdem fordern die Aktivisten vorausschauende Investitionen in eine nachhaltige Mobilitätswende. Erwartet werden bis zu 200 Teilnehmer.

Bundesweiter Demonstrationstag

Bundesweit sind Aktivisten an diesem Tag auf der Straße. In mehr als 40 Städten haben sich für diesen Tag Demonstranten angekündigt. Die Wahl der Mittel fällt dabei unterschiedlich aus. In Düsseldorf will man im sitzen demonstrieren, in Siegen etwa soll es eine Fahrraddemo geben und in vielen Städten entschied man sich für ganz gewöhnliche Kundgebungen. Eines haben die Proteste natürlich in jeder Stadt gemeinsam: Mit Maske und Abstandsregel soll die Einhaltung von Schutzmaßnahmen gegen Corona gewährleistet werden.