Gasgeruch? Düsseldorfer Feuerwehr evakuiert City-U-Bahnhöfe

Düsseldorf. Wegen eines unklaren Gasgeruchs musste die Düsseldorfer Feuerwehr am Montagvormittag sämtliche U-Bahnhöfe der Wehrhahnlinie evakuieren.

Großeinsatz für die Feuerwehr Montagvormittag (10.50 Uhr) in den U-Bahnschächten der City: Über die Rheinbahn-Leitstelle hatte die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen vermutlichen Gasgeruch im Bereich der U-Bahnhöfe Graf-Adolf-Platz, Kirchplatz und Benrather Straße erreicht. Messungen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf an den drei Bahnhöfen sowie durch weitere Feuerwehrkräfte an den drei Bahnhöfen der Wehrhahn-Linie verliefen allerdings negativ. Um eine Gefährdung der Fahrgäste auszuschließen, musste für die Dauer des Einsatzes der Betrieb in der Wehrhahn-Linie dennoch unterbrochen und die Bahnhöfe evakuiert werden.

Nach 90 Minuten war der Einsatz beendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf