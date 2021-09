Gasleitung undicht: Feuerwehr bricht Hausfassade auf

Düsseldorf. Eine undichte Gasleitung hat am Montagnachmittag in Düsseldorf-Ludenberg zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Großeinsatz für die Feuerwehr am Montagnachmittag (16.30 Uhr) auf der Ludenberger Straße in Düsseldorf: Durch eine Passantin alarmiert stellten die Rettungskräfte und Beschäftigte der Netzgesellschaft eine größere Undichtigkeit an der Gasleitung im Erdgeschoss eines leer stehenden Gebäudes fest. Die Gaszufuhr konnte schnell abgestellt werden. Für die zwingend notwendige Belüftung musste aber die Außenfassade des Hauses zum Teil mit Gewalt offen gemacht werden.

Niemand wurde verletzt

Diese Arbeiten stellten sich als sehr zeitaufwendig dar, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Verletzte gab es keine. Nach rund 75 Minuten konnten die letzten der 18 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurückkehren. Für die Dauer des Einsatzes mussten Teile der Ludenberger Straße vollgesperrt werden. Dadurch kam es zu Einschränkungen im Feierabendverkehr sowie auf den Straßenbahnlinien der Rheinbahn.

