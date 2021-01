Geburten in Düsseldorf: Weniger Neugeborene im Jahr 2020

Düsseldorf Während das Statistische Landesamt von weniger Geburten in Düsseldorf im Jahr 2020 ausgeht, meldet eine Geburtsklinik einen Anstieg.

Erst vor wenigen Tagen hat man sich noch über die ersten Neugeborenen des Jahres in Düsseldorf gefreut, da gibt es negative Nachrichten, was die Geburten in der Landeshauptstadt angeht. Laut Schätzungen des Statistischen Landesamtes, IT.NRW, geht die Zahl der Geborenen weiter zurück - landesweit, aber auch in Düsseldorf.

Für Düsseldorf geht IT.NRW von 6.280 Neugeborenen aus. Das wäre ein Rückgang von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6.362 neue Menschen in der Landeshauptstadt geboren wurden. Noch beruhen die Zahlen auf Schätzungen, die auf vorläufigen Ergebnissen für 2020 sowie auf der Auswertung von Vorjahreswerten basieren.

Negativer Trend setzt sich fort

Sollte die Zahl stimmen, wäre sie die Fortsetzung eines negativen Trends bei den Geburten in Düsseldorf, der nach Zahlen des Statistischen Landesamtes bereits seit 2016 andauert. War die Zahl der Geburten von 5.736 im Jahr 2011 bis auf 6.905 im Jahr 2016 angestiegen, ging sie seither immer weiter zurück.

Mit dem Rückgang von 1,3 Prozent läge Düsseldorf beim Rückgang der Geburten über dem Landesdurchschnitt, der nach Zahlen von IT.NRW bei einem Rückgang von 0,7 Prozent der Anzahl der Neugeborenen liegt. Und knapp unter dem Durchschnitt der Städte und Kreise im Regierungsbezirk, bei dem IT.NRW von einem Rückgang der Zahl der Neugeborenen von 1,4 Prozent ausgeht.

Mehr Neugeborene in Düsseldorfer Geburtsklinik

Gegen diesen Trend, der sich aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes ablesen lässt, meldete das Florence-Nightingale-Krankenhaus zu Beginn des Jahres wieder einen Geburtenzuwachs für 2020 im Vergleich zu 2019: Mit 3.231 Geburten in 2020 stieg die Zahl der Neugeborenen in der Geburtsklinik im Vergleich zu 2019 um knapp sechs Prozent (2019: 3054 Geburten).

"Auch bei uns in der Geburtshilfe hat sich die Arbeit durch die Corona-Pandemie verändert. Die Vorbereitung auf die Entbindung und die Geburt sind besonders emotionale Augenblicke im Leben der werdenden Eltern und wir versuchen, so gut wie es die Situation zulässt, darauf einzugehen", erläutert Patricia Meckenstock, leitende Hebamme im Florence-Nightingale-Krankenhaus. "Beispielsweise bieten wir Kreißsaalführungen als Webinar an oder stellen unseren Kreißsaal mit einem Video vor. Besonders wertvoll ist auch unser Angebot der Babylotsen, die werdenden Mütter und Väter durch die aufregende Zeit während der Schwangerschaft und Geburt begleiten."