Geländewagen landet neben Pool – Polizei sucht den Fahrer

Düsseldorf. Nach einem kuriosen Unfall am Montagmorgen im Düsseldorfer Stadtteil Hubbelrath sucht die Polizei den flüchtigen Fahrer.

Kurioser Unfall im Stadtteil Hubbelrath: Direkt neben einem Pool landete am frühen Montagmorgen (6.50 Uhr) ein Daimler-Geländewagen mitten in einem Garten. Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeugführer, denn der machte sich nach Crash aus dem Staub.

Von Straße abgekommen und durch Hecke gefahren

Laut Polizei war der Wagen auf dem Hülsdeller Weg in Fahrtrichtung Bergische Landstraße unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dann von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Hecke und landete schließlich mitten in einem Garten neben dem Pool eines Grundstücks an der Bergischen Landstraße. Der Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Während der fast vierstündigen Aufräumarbeiten musste die Bergische Landstraße zeitweise gesperrt werden. Der Pkw wurde sichergestellt und durch einen Abschleppdienst geborgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf