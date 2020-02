Gemeinsam die rote Karte für die Rechten

Die Düsseldorfer Politik ist sich größtenteils einig und zeigt den Rechtspopulisten der AfD die rote Karte: Keine gemeinsamen Podiumsdiskussionen!

Wie so etwas enden kann, zeigte eine Podiumsdiskussion mit einem Kandidaten der Partei mit den widerlichen Ansichten und einigen seiner Anhänger im März 2017: Die Vertreter der demokratischen Parteien waren damals nicht nur schockiert, sondern völlig überrumpelt und konnten mit der Situation kaum umgehen – weil sie so etwas im Umgang unter Demokraten in unserer Stadt nicht gewohnt waren.

Während sich einen Tag später die Düsseldorfer Chefs der demokratischen Parteien entsetzt zeigten, sagte ein Vertreter des Düsseldorfer Katholikenrates damals der NRZ: „Es war anders als erwartet aber nichtsdestotrotz eine gelungene Veranstaltung.“ Derartige Aussagen zeigen, wie die Saat der Rechtspopulisten auch in der Düsseldorf Gesellschaft aufgeht.

Es ist richtig wenn FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt, dass den Rechten ihre fiese Maske vom Gesicht gerissen werden muss, damit ihre wahre Fratze zum Vorschein kommt. Aber dies geht auch, ohne sich mit ihnen an einen Tisch zu setzen und sie dadurch hoffähig zu machen.

Nach dem Vorfall vor drei Jahren sagte SPD-Chef Andreas Rimkus: „Alle demokratischen Parteien sollten Einigkeit zeigen beim Umgang mit der AfD zeigen.“

Soweit haben wir es endlich gebracht. Zum Glück!