Seit Anfang Mai waren Beschäftigte aller sechs Unikliniken in NRW im Streik für einen „Tarifvertrag Entlastung“. Am Dienstag erreichten die Verhandlungsführer eine Einigung, seit Mittwoch ist der Streik ausgesetzt. Der neue Tarifvertrag sieht für Mehrbelastung des Personals vieler Klinik-Bereiche zusätzliche Freischichten als Ausgleich vor. Ob die Arbeitnehmerseite ihn annimmt, entscheidet sich in einer Urabstimmung.