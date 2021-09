Gericht stoppt eine Fahrradstraße im Düsseldorfer Süden

Düsseldorf. Die geplante "Protected Bike Line" in Düsseldorf wird vom Oberverwaltungsgericht gekippt. Die Markierungen müssen wieder entfernt werden.

Die Stadt Düsseldorf darf die im Düsseldorfer Hafengebiet geplante „Protected Bike Lane“, einen gesicherten Radfahrstreifen, nicht weiter einrichten. Die teilweise bereits aufgebrachten Radwegmarkierungen muss sie vorerst entfernen oder zumindest unwirksam machen. Das hat das Oberverwaltungsgericht am Mittwoch entschieden und damit der Beschwerde eines dort ansässigen Industrieunternehmens gegen einen anderslautenden Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf stattgegeben.

Trennelemente sollten Radfahrer schützen

Die Stadt Düsseldorf wollte an der Straße Am Trippelsberg zwischen Bonner Straße und Karweg einen 1,2 Kilometer langen Radweg einrichten, der durch aufgeschraubte Trennelemente gesichert und so vor dem Überfahren durch motorisierten Verkehr geschützt werden soll. Zwischen Bonner Straße und Reisholzer Werftstraße hat sie bereits entsprechende Markierungen vorgenommen. Den dagegen gerichteten Eilantrag eines im Düsseldorfer Hafen ansässigen Industrieunternehmens hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf abgelehnt. Die daraufhin erhobene Beschwerde hatte jedoch nun beim Oberverwaltungsgericht Erfolg.

Radfahrer sollen die Straße unter der Woche kaum benutzen

Der 8. Senat hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen ausgeführt: Die Markierung des Radfahrstreifens durch durchgehende weiße Linien bedeutet insbesondere, dass am Straßenrand, anders als bisher, nicht mehr geparkt werden darf. Das betrifft auch das Unternehmen als Halter von Fahrzeugen. Die Stadtverwaltung beruft sich auch auf die Verkehrsbelastung und sich daraus vermeintlich ergebende Nutzungskonflikte.

Vielmehr muss die Stadt diese Annahme etwa mit dem Ergebnis von Verkehrszählungen, Verkehrsprognosen oder sonstigen belastbaren Erkenntnissen unterlegen. Daran fehlt es hier. Mit der von ihr selbst eingeholten Stellungnahme des Polizeipräsidiums Düsseldorf, das über eine unauffällige Unfalllage berichtete und ausführte, dass die Straße unter der Woche durch Radfahrer in einem geringeren Umfang befahren werde, war auch eine Grundlage für die Entscheidung.

