GEW Düsseldorf fordert klare Ansage vom Schulministerium

Am Wochenende sind die Herbstferien vorbei, ab kommenden Montag beginnt wieder die Schule in NRW – und lange wusste noch niemand, wie es da weitergehen soll. Genau das wirft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) der Schulministerin vor. Denn während in Hamburg schon längst zum Schulbeginn – für Berufskollegs und höhere Klassen – die Maske im Klassenraum Pflicht ist, reagierte NRW lange nicht. Erst am Mittwoch kam dazu die Mitteilung. Doch die GEW Düsseldorf vermisst weitere klare Aussagen, so Sylvia Burkert vom Leitungsteam des GEW Düsseldorf.

Fehlendes Konzept

„Es braucht ein Konzept. Bisher hat sich jede Schule irgendwie immer die neuen Auflagen reingewurschtelt und irgendwie ging es ja auch“, so Burkert. Dennoch sei es schockierend, dass das Schulministerium momentan so schweige. Und wenn das schon im Land nicht funktioniere, wie soll es das im Bund, wundert sich Burkert.

Denn: Bei Infektionsfällen ist die Kontaktkette für die Schulen schwer zu bewältigen, sie werden allein gelassen. Burkert führt dazu ein Beispiel an. An einem Düsseldorfer Berufskolleg mussten vier Klassen und 20 Lehrer in Quarantäne. Da die Schüler aber nicht alle aus Düsseldorf kamen, hieß das eine Kommunikation mit bis zu 20 Gesundheitsämtern, so die Gewerkschafterin. Dies müsse unbedingt vereinfacht werden und nur das Gesundheitsamt vor Ort zuständig sein, so Burkert.

GEW Düsseldorf stellt Forderungen an Schulministerium

Gleichzeitig hat die GEW Düsseldorf weitere Forderungen an das Schulministerium. So müsse das Schulministerium die Schulen zur größtmöglichen Transparenz verpflichten, wenn Infektionsfälle auftreten und Quarantäne notwendig wird, denn nur so können die Kollegien, die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern ihr persönliches Infektionsrisiko abschätzen. Wenn Lehrer aus der Zeitung erfahren – so geschehen – dass es an ihrer Schule Infektionen gibt, ist das kein Infektionsschutz mehr, sagt Burkert weiter.

Der GEW Stadtverband Düsseldorf fordert zudem, dass das Schulministerium eine Klassenteilung bzw. Verkleinerung der Lerngruppen ab einer Inzidenz von 50 (Empfehlung des RKI) anordnen muss. Zudem müsse die Anschaffung von Luftfiltern in den Klassenräumen geprüft werden, denn das konsequente Lüften sei in vielen Schulen nicht möglich: Wenn aus fünf Klassenräumen die Aerosole in den gleichen unbelüfteten Flur wandern, sollen Brandschutztüren und Flurfenster für das Querlüften geöffnet bzw. aufgestellt werden dürfen, fordert die Gewerkschaft weiter.