Die Stadt kann nicht jeden helfen in der Krise. Aber sie tut unter Führung von OB Geisel was sie kann. Zum Beispiel für das Handwerk. Ein wichtiges Signal in doppelter Hinsicht sind die jetzt verstärkt veranlassten Bauarbeiten in Düsseldorfs Schulen.

Das zeigt: Düsseldorf investiert, anders als zu Zeiten des CDU-OB Elbers und der früheren schwarz-gelben Ratsmehrheit weiter stark in unsere Schulen – und damit in die Zukunft Düsseldorfs. Und sie tut dies jetzt in Krisenzeiten, wo immer mehr Düsseldorfer Handwerksbetriebe ihre Aufträge verlieren oder gar nicht erst bekommen. Das ist Wirtschaftsförderung hautnah. Klasse!