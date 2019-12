Am Tag vor Heiligabend gehen besonders viele Menschen auf Shopping-Tour. Die Händler hoffen an diesem Tag auf hohe Umsätze.

Düsseldorf. Laut Handelsverband läuft das Weihnachtsgeschäft gut. Geschäfte rechnen noch mit Kundenansturm. Polizei lobt sichere Adventszeit in Düsseldorf.

Händler und Polizei zufrieden mit Düsseldorfer Adventszeit

Das Weihnachtsgeschäft gelangt in die Endphase. Nach einer Stimmungsumfrage des Handelsverbandes NRW-Rheinland zeigt sich der Einzelhandel in der Region und Düsseldorf überwiegend zuversichtlich. Große Erwartungen werden auf den heutigen Montag gerichtet, wo nochmals mit einem großen Kundenansturm gerechnet wird. „Zwei Drittel der befragten Händler sind mit Kundenfrequenzen und Umsatzentwicklung bisher zufrieden“, resümiert Verbands-Chef Peter Achten. Hoch in der Kundengunst hätten Spielwaren, Uhren, Schmuck und hochwertige Düfte gestanden. Aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik seien große Fernseher, Handys und tragbare Lautsprecher besonders stark nachgefragt worden.

City-Verkehrschaos am Wochenende

Nicht nur der Handelsverband, auch die Düsseldorfer Polizei zieht ein positives Fazit: laut den Beamten war die Lage trotz gut besuchter Weihnachtsmärkte durchweg sicher. Einziger Wehmutstropfen am Samstag: Die Verkehrslage war von Beginn angespannt. Die im Veranstaltungszeitraum parallel stattfindende Versammlung führte zusätzlich zu erheblichen Verkehrsstörungen. Lob gibt es für die gute Zusammenarbeit zwischen Düsseldorfer und niederländischen Polizisten: Die deutsch-niederländischen Streifen wurden gut angenommen und konnten einige Hilfeersuchen sofort und unkompliziert abarbeiten.