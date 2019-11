Düsseldorf. Handwerkskammer und Kreishandwerkschaft sehen Erwartungen an eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf als nicht erfüllt an.

Handwerkerschaft setzt Partnerschaft mit Düsseldorf aus

In einem am Donnerstag an Oberbürgermeister Thomas Geisel adressierten Offenen Brief informieren die Handwerkskammer Düsseldorf (HWK) und die Kreishandwerkerschaft Düsseldorf die Stadt darüber, die am 13. November 2017 zwischen Handwerk, Stadt und IHK gezeichnete Mobilitätspartnerschaft bis auf Weiteres auszusetzen. Die IHK ist über die Maßnahme des Handwerks unterrichtet.

Partnerschaft für umweltgerechtere Mobilität

Als das Handwerk vor fast genau zwei Jahren die Mobilitätspartnerschaft im Rathaus unterschrieben habe, habe man dies im Bewusstsein getan, gemeinsam Mobilität in Düsseldorf effizienter und umweltgerechter zu gestalten, erklärten Kammerpräsident Andreas Ehlert und Kreishandwerksmeister Thomas Dopheide in einer gemeinsamen Mitteilung. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen um eine Änderung des Luftreinhalteplans hätten die Notwendigkeit einer konzertierten Aktion von Stadt und Wirtschaft gezeigt. Konkretes Ziel sei eine Reduzierung der Stickstoffdioxide gewesen, „ohne die Wirtschaft zu überfordern und die Mobilität zu stark einzuschränken“, zitieren die Spitzenrepräsentanten des Handwerks in der Landeshauptstadt die Präambel der Vereinbarung, heißt es weiter in der Mitteilung.

Erwartungen nicht erfüllt

Man habe damals die Notwendigkeit einer konzertierten Aktion von Stadt und Wirtschaft gesehen. Nach zwei Jahren Partnerschaft sei das Handwerk jedoch mehr als ernüchtert: „Was wir erleben, sind unkoordinierte Einzelaktivitäten der Stadt.“ Eingriffe in die Mobilität und Verkehrsinfrastruktur habe das Handwerk nur aus den Medien erfahren, begründen Ehlert und Dopheide die Entscheidung, die Partnerschaft vorerst ruhen zu lassen. Vor allem die Spursperrungen zentraler Verkehrsachsen träfen Handwerker und ihre Kunden hart.

Sie führten „zu massiven Störungen im Betriebsablauf und zu betriebswirtschaftlichem Schaden“,so der Wortlaut im Offenen Brief. „Die Erwartungen an eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sind nicht erfüllt“, ziehen Ehlert und Dopheide in dem Anschreiben Bilanz.